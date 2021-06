Máte strach z hmyzu? Z týchto VIDEÍ vás strasie! Ľudia v USA utekajú pred scénami ako z hororu!

WASHINGTON - Ritter Hoyová sa tohtoročného leta v Cincinnati desila posledných desať rokov - od chvíle, čo sa na americký Stredozápad prisťahovala. Mala ale aspoň čas prísť s poriadnym plánom. Keď minulý mesiac začali stúpať teploty, zásobila sa potravinami a natankovala auto. Kúpila si dve tenisové rakety a tri fľaše vodky. Dokonca pre svojho bernského salašníckeho psa vyzdvihla toaletné podložky, pre prípad, že by nemohla vôbec vyjsť z domu. A odvtedy nezostáva nič iné ako čakať. "Pozerám sa z okna každé dve sekundy. Len ich tak vyzerám," cituje Hoyovú denník The Guardian.

Niekoľko východných a stredozápadných amerických štátov každých 17 rokov zaplaví roj cikád. Pokryjú kmene stromov a múry, narážajú do áut a do ľudí a svojím ohlušujúcim cvrkotom prehlušia všetko ostatné. Potomstvo X, najväčšia a najrozšírenejšia známa skupina týchto pravidelne sa rojacich cikád, sa na konci mája začalo prebúdzať zo spánku. Niektorí ľudia považujú krátkodobé zamorenie za zvláštne alebo otravné. Iní si pripadajú ako v hororovom filme.

"Úplne ma to prekvapilo," hovorí Michelle Dillinghamová o vyrojení v roku 2004. "Bolo to vysiľujúce: sedela som v aute, pozerala sa z okienka a videla som tieto hrozne veľké cikády, ako poletujú okolo. Cítila som sa ako obarená, jednoducho som sa nemohla pohnúť," hovorí Dillinghamová. Aby sa dostala z domu do auta, zahalila sa vždy do pláštenky a utekala.

Entomofóbia je častá

Odhaduje sa, že nejakej fóbii za svoj život čelilo okolo 12,5 percenta dospelých Američanov. Strach z hmyzu, alebo entomofóbia, je pomerne častá a môže zásadne narušiť život človeka. Ale aj tým, ktorí majú menej závažný problém s hmyzom, môže náhle vyrojenie miliárd bizarného hmyzu pripomínať krutý vtip. A niektorí urobia všetko preto, aby sa cikádám vyhli.

V roku 2004 si Dillinghamová povedala: "Nezaujíma ma, čo bude s mojím životom za 17 rokov - ale z Cincinnati odídem." Spoločne so svojím synom je momentálne na výlete, ktorý si plánovala takmer dve desaťročia; pracuje na diaľku a cikádám sa úplne vyhla. Prvé z nich sa začali rojiť práve, keď opúšťala Ohio. "Ďakovala som všetkým šťastným hviezdam, že sa odtiaľto dostanem," rozpráva Dillinghamová, ktorá teraz križuje Wyoming.

Hoyová sa s cikádami z potomstva XIV, ktoré majú iný cyklus ako potomstvo X, stretla prvýkrát v roku 2008. Tvárou v tvár ju prekvapila cikáda usadená na radiacej páke, ktorá na ňu pozerala "tými červenými korálkovými očami". Hoyovu spomienka zjavne znechutila. "Je to ako by vám civeli priamo do duše, ako 'Čau mrcha. Som tu. Boj sa ma.' ... nikdy nemôžete veriť niečomu, čo má také oči," dodáva Hoyová.

Cikády neublížia, no aj tak ich invázia ľudí traumatizuje

Cikády vás nepohryzú ani nebodnú; nemajú dokonca ani čeľuste. To je ale pre ľudí s fóbiou úplne jedno. "Jasne, je to iracionálne... chrobák, ktorý vylezie raz za 17 rokov, ako to vôbec môže ovplyvniť váš život? Ale ovplyvňuje. Je to traumatizujúce," hovorí Hoyová. Znepokojuje ju aj ich kolobeh života. "Jednoducho si lebedia pod zemou po takmer 20 rokov. To som chodila na vysokú! Nie je to normálne," uvádza.

A potom je tu ich neskutočný počet: miliardy, dokonca bilióny. "Vonku to je ako nejaká kravina z Jurského parku," hovorí Hoyová. Odhaduje, že za dva týždne svoj domov opustila trikrát. "Je to šesť týždňov pekla - ale potom sú preč na 17 rokov," dodáva.

Ľudia sa chránia aj včelárskymi kombinézami

Jane Pyronová v roku 1987 navštívila dom rodičov jej priateľa v Cincinnati. Potomstvo X bolo vtedy v plnej sile, viditeľné na stromoch i zvnútra domu. "Nemohla som uveriť vlastným očiam. Bola som zdesená," hovorí Pyronová. "Videla som ich, ako na konáre kladú vajíčka, s tými ich veľkými hmyzími očami," uvádza.

Keď sa s priateľom Lindseym rozišli, malo to tú výhodu, že už ju nečakajú žiadne "cikádové prázdniny". O 30 rokov neskôr sa ale znovu stretli a Lindsey ju v roku 2018 požiadal o ruku. Súhlasila pod jednou podmienkou: "Povedala som mu, že si ho vezmem a presťahujem sa do Ohia - ale keď sa vyroja cikády, odídem." "No ale teraz som samozrejme zamestnaná," ​​dodáva. Pretože nemôže zo štátu odísť, musela Pyronová čeliť svojmu strachu s kreatívnym riešením. Od hlavy až po päty sa zakryje vlastným vynálezom vyrobeným z dáždnika a dvoch sprchových závesov. Hoyová sa zase v prípade, že musí ísť von, oblečie do včelárskej kombinézy.