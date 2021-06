USA bojujú s inváziou cikád: VIDEO Jedna napadla aj prezidenta Bidena! Aha, ako zareagoval

Na krku prezidenta USA Bidena pristála cikáda.

Zdroj: SITA/ AP Photo/Alex Brandon

WASHINGTON - Ani americký prezident nedokázal uniknúť invázii cikád, ktorá v súčasnosti vyvoláva na východe USA rozruch. Hmyz v stredu pristál aj na krku Joea Bidena v hlavnom meste Washington pred vstupom do lietadla Air Force One na vojenskej základni Andrews, ktorým odcestoval do Európy. „Dávajte pozor na cikády,“ povedal Biden. „Práve som jednu dostal - práve na mne pristála.“