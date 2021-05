KORONAVÍRUS Pozor na tento bežný hmyz! Podľa vedcov dokáže prenášať COVID-19

Bzučiaci hmyz v kuchyni či spálni je nepríjemným momentom snáď pre každého. Okrem otravného a nepríjemného zvuku však môže hmyz aj reálne uškodiť. Štúdia vedcov z Kansas State University (KSU) a Agricultural Research Service zistila, že muchy domáce sú schopné prenášať a rozširovať ochorenie COVID-19. V rámci svojho experimentu muchy vystavili vírusu a následne ich testovali na infekčnosť. Podobne testovali aj vzorky životného prostredia po kontakte s infikovanými muchami. Tieto vzorky zozbierali v rôznych časoch po nákaze múch. Prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 zotrvala v muchách až 24 hodín po nákaze. Do rovnakého času boli schopné prenášať chorobu do okolitého prostredia. Vzorky životného prostredia, ktorých sa dotkli infikované muchy, boli kontaminované vírusovou RNA, hoci tieto vzorky neobsahovali infekčný vírus.

Zdroj: Getty Images

Prenos cez chĺpky alebo nohy

Keďže sa výskum uskutočňoval v laboratóriu, sú podľa vedcov potrebné ďalšie štúdie, aby sa zistilo, či k prenosu nákazy cez muchu domácu dochádza prirodzene a aké sú možné dopady takýchto udalostí na verejné zdravie. Juergen Richt, riaditeľ Centra pre vznikajúce a zoonotické infekčné choroby (CEZID) KSU a spoluautor štúdie, vysvetlil, že spolu s kolegami sa rozhodli otestovať prenos muchy domácej, pretože existuje veľa prípadov ochorenia COVID-19, kde nevieme, ako sa niekto nakazil vírusom. Ďalej uviedol, že je známe, že "muchy domáce sú priťahované biologickými tekutinami, ktoré môžu byť kontaminované vírusom", ale pravdepodobnosť chytenia COVID-19 z muchy domácej je zriedkavá. Podľa Národnej asociácie pre zdravie životného prostredia (NEHA) môžu muchy domáce prenášať na ľudí choroby a baktérie. "Bežná mucha domáca môže prenášať patogény, ktoré spôsobujú shigelózu, brušný týfus, E. coli a choleru. Chorobotvorné látky sa môžu prenášať buď chĺpkami na tele alebo cez nohy. Takto sa vedia dostať do potravy a na povrchy, kde mucha pristane," vysvetľuje NEHA.

Zdroj: thinkstock.com

Zdá sa však, že ďalšie bežné druhy hmyzu nie sú schopné prenášať nový koronavírus na ľudí. Naznačuje to marcový článok publikovaný v časopise Journal of Medical Entomology. Podľa vedeckých zistení by komáre a pakomáre nemali byť schopné prenášať COVID-19. Pravdepodobnosť takéhoto prenosu je extrémne nízka.