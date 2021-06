Päť tvorov, ktoré na vás najčastejšie parazitujú, keď spíte: Ten štvrtý je priam hrôzostrašný

LONDÝN - Ak ste sa niekedy zobudili s čudným pocitom, že vás niečo pohrýzlo, v skutočnosti sa vám to vôbec nemuselo iba zdať. Počas spánku nás totiž obklopuje veľa neželaných spoločníkov, od ploštíc až po pavúky. Môže ísť o týchto päť "nocľažníkov", ktorých spoločnosť by ste určite najradšej oželeli.

Aj keď si užívate pokojný a príjemný spánok, okolo vás sa môže nachádzať množstvo cudzích organizmov, ktoré napríklad hryzú. Tými najčastejšími sú pavúky a ploštice, no v skutočnosti sa toho vo vašich perinách či posteli môže nachádzať viac.

Ploštice

Podľa entomológa a experta na ničenie škodcov Ryana Smitha sú ploštice tými úplne najbežnejšími nočnými spoločníkmi, pričom najradšej sa schovávajú v matraci. "Napadnutie plošticami môže spôsobiť, že sa ľudia v dôsledku uhryznutí zobudia a majú problémy so spánkom," objasnil.

Jedným zo spôsobov, ako sa dá dokázať prítomnosť ploštíc, sú tmavé škvrny na posteľnej bielizni. Ploštice sú najaktívnejšie hodinu až dve pred východom slnka, keď väčšina ľudí ešte stále spí. Len čo vyjde slnko, skryjú sa pod matrac a do neďalekých štrbín. Uhryznutia plošticami sú spočiatku bezbolestné, ale môžu sa zmeniť na svrbivé škvrny, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na exponovanej pokožke. Najčastejšie sa objavujú v podpazuší, oblasti krku, za kolenom či na vnútorných stehnách.

Zdroj: thinkstock

Blchy

Ak máte domáce zvieratá, je pravdepodobné, že vás v noci prídu navštíviť blchy, a to najmä ak váš domáci miláčik spí s vami. Blchy totiž vždy vyhľadávajú ľahkú korisť, čo znamená, že by si na vás mohli pochutnať, keď spíte. Na rozdiel od ploštíc majú tendenciu hrýzť najmä okolo členkov. Zanechávajú po sebe mimoriadne svrbivé, začervenané a niekedy boľavé uhryznutie. To môže v niektorých prípadoch dokonca spôsobiť žihľavku alebo vyrážku. Ak vás pohryzie blcha, miesto si neškrabte, aby ste si doň nezaniesli infekciu.

Zdroj: Getty Images

Kliešte

Môžu mať za následok veľmi svrbivé uhryznutia. "Ľudia sú hlavným zdrojom potravy pre kliešte. Tento malý, nepatrný hmyz sa prisaje k pokožke, zostáva na nej niekoľko dní a potom odpadne," vysvetlil expert na škodcov Jordan Foster zo spoločnosti Fantastic Pest Control UK. Zatiaľ čo vás kliešte môžu uhryznúť, keď spíte, infikovať sa nimi bežne môžete počas jari, leta alebo jesene pri kempovaní či prechádzkach v prírode.

Zdroj: thinkstock.com

Pavúky

V noci sú aktívnejšie. Dobrou správou však je, že pavúky hryzú spravidla iba vtedy, keď sa cítia ohrozené. Ak sa zachytia vo vašom pyžame alebo sa v noci prevrátite na druhú stranu a privalíte ich, môžete sa zobudiť s malou ranou. Uhryznutie pavúkom môže mať za následok opuch, svrbenie alebo vyrážku.

Zdroj: Getty Images

Komáre

Asi tým najnepríjemnejším tvorom v tomto smere je komár. Pravdepodobne ste sa už mnohokrát zobudili so známym svrbením na tele po tom, ako vás uhryzol v spánku, najmä v lete. Mnoho druhov komárov je aktívnejších za súmraku a v noci, vďaka čomu je váš spánok ideálnym časom na ich hostinu.