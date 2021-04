Poľský denník o ruskom atentáte: Ovzdušie ako po anexii Krymu! Chceli Česi prekaziť Zemanove plány?

VARŠAVA - Zverejnením toho, že za atentátom na území Česka stáli Rusi, možno chcela česká vláda zneškodniť inú bombu. A to skrížiť plány prezidenta Zemana, ktorý nalieha na zblíženie s Moskvou. V komentári pod titulkom "Ruský atentát v českej zbrojovke prevráti zahraničnú politiku Prahy" to napísal poľský denník Gazeta Wyborcza.

Denník pripomenul, že Praha v sobotu vyhostila 18 ruských diplomatov, ktorým dala 48 hodín na odchod z krajiny. Rusko zareagovalo dôraznejšie a nariadilo 20 pracovníkom českej ambasády v Moskve, aby Rusko do 24 hodín opustili. Vicepremiér Jan Hamáček priznal, že české veľvyslanectvo je tým ochromené, funguje iba konzulárne oddelenie.

Diplomatický spor je výsledkom sobotňajšieho škandalózneho odhalenia, ktorého dôsledkom "môže byť najväčšia kríza v česko-ruských vzťahoch od roku 1989", napísal poľský denník.

Zdroj: Gazeta Wyborcza

Výbuch v sklade munície vo Vrběticiach z roku 2014 nebol podľa českých úradov obyčajným nešťastím, ale atentátom nachystaným dvoma agentmi ruskej rozviedky GRU. A to rovnakých, ktorí boli zodpovední za pokus o otravu bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa v Británii. Českým bezpečnostným službám trvalo objasnenie záhady roky, pretože výbuch vo Vrběticiach spôsobil tak obrovské škody, že bolo ťažké zhromaždiť dôkazový materiál o príčine výbuchu.

Zdroj: TASR/ Mesto Valašské Klobouky

Kremeľ tvrdí, že všetky teórie o účasti Rusov na atentáte sú výmysly. Hovorca ruskej diplomacie označil vyhostenie ruských diplomatov za nepriateľský akt.

Otázniky okolo výbuchu

V téze o atentáte totiž nechýbajú slabiny: ako je možné, že polícia nenašla druhé odpaľovacie zariadenie, keď dva mesiace predtým zabezpečila celý priestor? Ako mohli ruskí agenti prísť s náložami, pripevniť ich v muničnom sklade a nikým nerušení odísť? Istý je jedine fakt, že agenti sa dostali dovnútra tak, že sa vydávali za obchodných partnerov, ktorí si chcú prezrieť tovar na mieste. Obaja dorazili do Vrbětic s falošnými pasmi a e-mail so žiadosťou o návštevu odoslali z adresy, ktorá znemožňuje identifikáciu odosielateľa.

Denník zdôrazňuje názor, že atentát povedie k prehodnoteniu českej zahraničnej politiky. "Ovzdušie v krajine je teraz také, aké bolo na Ukrajine v roku 2014, keď (Rusko) anektovalo Krym a vypukla vojna. Proruské sympatie vystriedalo nepriateľstvo a nedôvera," cituje denník analytika Davida Stulíka z pražského centra Európske hodnoty, ktorý v uvedenej dobe pôsobil na Ukrajine.

Vicepremiér Hamáček a jeho strana to majú nahnuté

Atentát podľa denníka stavia do nepriaznivého svetla hlavne vicepremiéra Jana Hamáčka, ktorý mal v pondelok odletieť do Moskvy na rokovania o nákupe ruskej vakcíny Sputnik V a na rokovania o dostavbe jadrovej elektrárne Dukovany. Hamáček tvrdí, že o tom, kto stál za atentátom z roku 2014, sa dozvedel až v piatok.

2/3 Vzhledem k rozsáhlosti a ojedinělosti celé akce i v rámci celého NATO a EU bylo nutné ji provést diskrétně, přičemž svou roli hrála i moje avizovaná cesta do Moskvy. Z pochopitelných důvodů nemohu veřejnosti sdělit všechny podrobnosti. — Jan Hamáček (@jhamacek) April 18, 2021

Prozápadný minister zahraničia Tomáš Petříček, ktorého Hamáček odvolal, však tvrdí, že o tejto veci vláda rokovala už pred dvoma týždňami. To Hamáčkovi, ktorý vedie sociálnych demokratov, vytvára dodatočný problém s hodnovernosťou. Nepomôže to k obľube jeho strany, ktorá je koaličným partnerom vo vláde Andreja Babiša, a momentálne vytiera dno s voličskou podporou na úrovni troch percent. Ak sa táto tendencia zachová, bude to znamenať, že po jesenných voľbách sa sociálni demokrati prvýkrát nedostanú do parlamentu. Hamáček veril, že dovoz Sputnika V vylepší postavenie jeho strany.

Zdroj: Reprofoto ČT24

Babiš prekvapil Zemana

Ale najviac na dovoz tejto vakcíny naliehal prezident Miloš Zeman, a rovnako tak na dohodu s Rusmi o dostavbe Dukovian za päť miliárd eur, napísal komentátor a dodal Stulíkov názor, že pod Zemanovým nátlakom komunisti odvolali podporu Babišovej vláde v parlamente. "Zeman, ktorého proruské sympatie nie sú pre nikoho tajomstvom, niekoľko dní výrečne mlčí. Zverejnením informácie o ruskom atentáte ho Babiš údajne úplne prekvapil," píše Gazeta Wyborcza.

Prezident republiky 🇨🇿 byl o případu informován panem předsedou vlády i panem vicepremiérem v průběhu soboty. Prezident republiky tedy veškeré informace má k dispozici. Nejvyšší ústavní činitelé postupují v součinnosti. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) April 17, 2021

Podľa denníka nie je vylúčené, že do októbrových volieb Babiš povedie menšinovú vládu. Jeho kroky voči Kremľu ale podporujú všetky strany v parlamente s výnimkou extrémistických zoskupení. "Rusi, ktorí vo verzii o atentáte vidia medzery, sa budú snažiť túto hypotézu spochybňovať a spracovávať verejnú mienku v Česku," citoval na záver denník názor analytika, podľa ktorého už sa ale nevráti proruská politika, akú si prial Zeman.