Výbuch vo Vrběticiach: FOTO Našli muža, na ktorého pas cestoval jeden z ruských agentov!

"Pripomeniem, že ide o známy doklad s falošnou identitou občana Moldavska menom Nicolai Popa. Podľa českého vyšetrovania použil pas (ako krycí dokument) ruský vojenský spravodajský dôstojník Alexander Miškin (tiež Petrov) v roku 2014, kedy vyhodili do vzduchu sklad s muníciou," píše Thorik na svojom facebooku s tým, že z pasu zostalo autentické iba číslo dokladu a rok vydania. Meno a dátum narodenia boli falošné.

Kópiu falšovaného pasu už predtým zverejnili novinári z investigatívneho webu Bellingcat a servera The Insider, podotkol ruský spravodajský server Meduza. Novinárom z Rise Moldova sa potom podľa Thorika s pomocou zahraničných kolegov podarilo muža dohľadať pomocou čísla pasu v zahraničnej databáze cestujúcich v leteckej doprave, ktorá je k dispozícii na čiernom trhu.

Machinácie s pasom

"Držiteľom pravého zahraničného pasu je Moldavec z Drochievského okresu na severe Moldavska. Volá sa Vitalij K. (priezvisko nezverejníme, s prípadom pravdepodobne nemá nič spoločné). Vitalij K. má 38 rokov, čo znamená, že jeho skutočný vek je o tri roky nižší než ten, ktorý je uvedený v 'moldavskom' pase na meno Popu - Petrova - Miškina. Žije v USA, pracuje v stavebníctve a renováciách," uvádza ďalej novinár a dodáva, že sa muža tiež podarilo skontaktovať.

Vitalij K. podľa neho so svojím dokladom cestoval v roku 2015, teda rok po explózii vo Vrběticiach, z Kišiňova do New Yorku, s tranzitom cez Moskvu. Na ruské územie podľa svojich slov nevstúpil. "V Rusku som nebol, ani za prácou ani na dovolenke (...) Sú to nejaké machinácie," cituje reakciu Vitalija K. novinár, ktorý na záver dodáva, že prípad dokazuje, že "korupcia nepozná hraníc".

Moldavsko vydanie pasu poprelo

Dvojica ruských agentov podľa skorších informácií médií pred explóziami pricestovala do ČR s ruskými krycími dokladmi na mená Alexander Petrov a Ruslan Boširov. České úrady informovali, že následne sa muži preukazovali pasom Moldavska na meno Nicolai Popa a pasom Tadžikistanu na meno Ruslan Tabarov. Obe krajiny v apríli popreli, že by agentom cestovné pasy vydali.

"Ruskému občanovi Alexandrovi Petrovovi nebol vydaný cestovný pas na meno moldavského občana Nicolaia Popu," napísala 20. apríla agentúra Interfax s odvolaním sa na moldavskú agentúru štátnych služieb, ktorá má pod kontrolou databázu so všetkými typmi moldavských dokumentov. Moldavský úrad Interfaxu oznámil, že v štátnom registri nefiguruje občan s menom Nicolai Popa a dátumom narodenia 18. júla 1979. Toto meno a dátum narodenia uvádza česká polícia vo svojej žiadosti o pomoc s pátraním po oboch mužoch. Moldavská agentúra podľa Interfaxu doplnila, že cestovný doklad s konkrétnym číslom bol vydaný osobe s iným menom a iným dátumom narodenia.

Generálny prokurátor ČR Pavel Zeman už skôr tiež uviedol, že na základe kriminalistického skúmania boli dvaja hľadaní ruskí občania stotožnení s útočníkmi z britského Salisbury, kde bol v roku 2018 otrávený bývalý ruský tajný agent Sergej Skripaľ a jeho dcéra Julija. Médiá týchto mužov identifikovali ako agentov vojenskej tajnej služby GRU Alexandra Miškina a Anatolija Čepigu.