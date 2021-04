Tvrdá kritika Babiša za výrok o útoku vo Vrběticiach: Škandalózne! Nechce sa Rusku ešte ospravedlniť?

Podľa generálneho prokurátora Pavla Zemana pracujú vyšetrovatelia s verziou, že cieľom útoku vo Vrběticiach bol materiál určený na prevoz do Bulharska. Zeman to povedal novinárom pred vystúpením Babiša. "Chcem len zopakovať, že to nebol akt štátneho terorizmu, bol to útok na tovar, ktorý patril bulharskému obchodníkovi so zbraňami, ktorý pravdepodobne predával stranám, ktoré bojujú proti Rusku," uviedol potom Babiš. "Je neprijateľné, že agenti GRU tu vykonávali túto akciu, ktorú navyše spackali," dodal.

Predseda ľudovcov Marian Jurečka uviedol, že Babiš snáď taký výrok nemohol myslieť vážne. "Takže podľa pána premiéra nešlo o teroristický útok na ČR?! Čo to teda bolo? Pár ruských agentov išiel na výlet a omylom zabudli v našom vojenskom sklade bombu? Neospravedlníme sa im ešte, že to buchlo príliš skoro?," napísal Jurečka.

Predsedníčka TOP 09 Markéta Pekarová označila Babišovo vystúpenie za škandalózne. "Namiesto premiéra suverénnej krajiny predstúpil hovorca ruskej vlády, ktorý vedome zľahčil nepriateľský akt zo strany Ruska. Už chýba len to, aby sa ospravedlnil, že vo Vrběticiach sklad bol. Premiér musí skončiť," myslí si.

Vystoupení Andreje Babiše na tiskové konferenci je naprosto skandální. Místo premiéra suverénní země předstoupil mluvčí ruské vlády, který vědomě zlehčil nepřátelský akt ze strany Ruska. Už chybí jen to, aby se omluvil, že ve Vrběticích sklad byl.



"Podľa Andreja Babiša nešlo o terorizmus, ale o útok na tovar. A to som si myslel, že väčšia nehoráznosť, než týždenné mlčanie prezidenta, už v tejto kauze neprichádza do úvahy," napísal podpredseda občianskych demokratov Martin Kupka. "Odvahy je vo vystúpení Andreja Babiša toľko... ako v kosteleckých údeninách mäsa," uviedol predseda bezpečnostného výboru Senátu Pavel Fischer (nezávislý).

Bývalý predseda TOP 09 Miroslav Kalousek upozornil, že agenti cudzieho štátu vnikli do objektu v majetku štátneho podniku suverénneho štátu a nainštalovali tam tajne výbušné zariadenie. "Zahynuli naši dvaja občania, došlo k veľkým škodám. To jednoducho je štátny teroristický čin proti ČR, nech už to malo buchnúť kdekoľvek," dodal. "Zdá sa mi to, alebo teraz naozaj Andrej Babiš nazval dva zmarené ľudské životy "tovarom"," uviedol europoslanec a tiež bývalý predseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

O dôvodnom podozrení českých bezpečnostných zložiek na zapojení ruskej tajnej služby GRU do výbuchov v muničnom areáli vo Vrběticiach na Zlínsku v roku 2014 informovali verejnosť v sobotu večer premiér Babiš a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). ČR reagovala vyhostením 18 pracovníkov ruskej ambasády, ktorí boli identifikovaní ako členovia ruských tajných služieb. Rusko následne oznámilo vyhostenie 20 zamestnancov českej ambasády v Moskve. Česká vláda zvažuje ďalší postup.