Česká ambasáda v Moskve je paralyzovaná: VIDEO Obrovská rana! Silnejšia reakcia Ruska, než sa čakalo

"Budeme riešiť aj praktické veci, ako zabezpečiť chod ambasády. Nasmerujeme tam asi niektorých diplomatov z generálnych konzulátov, ktoré nám v Rusku zostali," povedal Hamáček. Česko má generálne konzuláty v Petrohrade a Jekaterinburgu. "Pre ambasádu ako takú je to obrovská rana," dodal vicepremiér.

Do Česka sa vráti napríklad poľnohospodárska diplomatka Nikola Hrušková. Na otázku ČTK, či možno očakávať zmenu obchodných vzťahov s Ruskom, ministerstvo poľnohospodárstva oznámilo, že v tejto chvíli o tom nemožno špekulovať a nemožno ani dávať žiadne odporúčania.

Česi vyhostení z Moskvy by sa mali vrátiť dnes večer. Česká republika pracuje na vyslaní vládneho špeciálu, koordinuje aj odchod Rusov vyhostených z Česka. Vyhostenie 18 ruských diplomatov, ktorí boli identifikovaní ako pracovníci ruských tajných služieb, oznámil Hamáček v sobotu večer.

Obhajoval to ako logický krok kvôli dôvodnému podozreniu, že do výbuchu v areáli skladu a zbraní vo Vrběticiach v roku 2014 boli zapojení dvaja agenti ruskej vojenskej služby GRU. Vyhostenie ich kolegov z GRU a SVR, čo je Služba vonkajšej rozviedky, bolo podľa Hamáčka nutné.

Prídu ďalšie sankcie?

Ruská reakcia je podľa vicepremiéra silnejšia, než sa čakalo, bude preto rokovať s premiérom Andrejom Babišom (ANO) o tom, či je na mieste ďalší krok z českej strany.

В посольстве Чехии пакуют вещи после сообщения о высылке дипломатовhttps://t.co/87HhicYyNM pic.twitter.com/qGAk7L4G8N — РИА Новости (@rianru) April 19, 2021

Ruská federácia má dlhodobo v Českej republike asi dvojnásobne viac diplomatov a personálu veľvyslanectva, než je to pri zastúpení Česka v Rusku. Na veľvyslanectve Ruskej federácie v Prahe pôsobí okolo 120 zamestnancov, z toho vyše 40 diplomatov. Na českých zastúpeniach v Rusku pôsobí okolo šesť desiatok zamestnancov. Uviedla to hovorkyňa ministerstva zahraničia Zuzana Štíchová.

"Rusi nám (do šírky personálneho zastúpenia ambasády) započítavajú aj ruské pracovné sily a tvrdia, že máme veľkú ambasádu. My hovoríme, že musíme počítať iba občanov Českej republiky. To je ďalšia diskusia, ktorú vedieme," povedal Hamáček. Poďakoval zamestnancom veľvyslanectva a povedal, že ho mrzí, že vinou Ruskej federácie im bolo tak zasiahnuté do životov.