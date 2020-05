KORONAVÍRUS WHO vyzýva Madagaskar: Majú vedecky otestovať bylinný liek na COVID-19

"Ponúkli sme sa, že podporíme štúdiu na preverenie tohto výrobku," povedala vo štvrtok riaditeľka WHO pre Afriku Matshidiso Moetiová. WHO sa už stretla s prezidentom a ministrom zdravotníctva a spoločne diskutovali, za akých podmienok sa môže takáto štúdia vykonať. Jej účelom je zistiť účinnosť produktu, dodala Moetiová. "Nediskutovali sme o produkte, ale boli by sme radi, keby sa otestoval. Takže keď ho sprístupníme širokej verejnosti, bude sa to opierať o dôkazy," vysvetlila Moetiová, lekárka z Botswany.

Bylinkový liek, nazvaný "Covid Organics" a pripravený vedcami v Inštitúte aplikovaného výskumu v Madagaskare (IMRA), pozostáva z paliny, rastliny pestovanej na tomto ostrove v Indickom oceáne pri východnom pobreží Afriky. Napriek chýbajúcim vedeckým dôkazom ho prezident Rajoelina propagoval ako liek, ktorý už niektorých obyvateľov Madagaskaru vyliečil z ochorenia COVID-19. Deti vracajúce sa do škôl mali povinnosť užiť ho.

Rastlina posilňuje imunitu človeka

"Rastlina posilňuje imunitu človeka a chráni ho pred množstvom vírusov, horúčkou a obzvlášť pred pľúcnymi ochoreniami," tvrdil Rajoelina. Generálny riaditeľ inštitútu Charles Andrianjara medzitým vyhlásil, že liečivo je iba prevenciou. Liek je bezplatne distribuovaný zraniteľným skupinám ľudí a predáva sa aj v obchodoch.

Na Madagaskare armáda obyvateľom distribuovala vrecúška so zmesou bylín na prípravu nápoja. Ako na ostrove informovali tamojšie frankofónne médiá, hlavnou zložkou nápoja nazvaného Covid Organics je palina, ale zmes obsahuje aj iné miestne byliny a trávy. Distribuuje sa buď ako hotový nápoj vo fľašiach s objemom jedného litra alebo 3,3 decilitra, alebo ako porciovaná zmes bylín či vo forme odvaru. Začiatkom mája tanzánijský prezident John Magufuli oznámil, že už objednal "Covid Organics".