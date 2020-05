KORONAVÍRUS WHO predstavila prognózu pre Afriku: Úmrtí bude menej než v Európe

LONDÝN - V Afrike sa počas nasledujúceho roka nakazí novým koronavírusom takmer štvrť miliardy ľudí. Úmrtí a vážnych prípadov ochorenia však bude na počet obyvateľov menej než v Európe a USA, uvádza sa v prognóze Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), o ktorej v piatok informoval denník The Guardian.

Model WHO uvádza, že v 47 afrických krajinách bude tempo šírenia vírusu pomalšie než v iných častiach sveta. Pandémia v Afrike by si podľa modelu mohla počas nasledujúceho roka vyžiadať až 190.000 životov. Šírenie vírusu by napriek relatívne nižším číslam mohlo mať "obrovský" negatívny vplyv na zdravotnícke systémy afrických krajín.

Model predpokladá, že počas prvého roka pandémie by sa na tomto kontinente mohol nakaziť jeden zo štyroch obyvateľov, čo predstavuje zhruba 22 percent obyvateľstva Afriky. Nižšia úroveň prenosu vírusu, s ktorou pracuje model WHO, zohľadňuje nízky priemerný vek africkej populácie. Do úvahy sa berie aj skutočnosť, že v Afrike je postihnutých obezitou menej ľudí než v USA a iných častiach sveta.

"Hlavným faktorom, z ktorého vychádzajú naše čísla, je vek. (V Afrike) tiež máme veľmi málo obéznych ľudí, hoci ich počet rastie," uviedol dátový analytik Humphrey Karamagi, ktorý sa podieľal na vypracovaní modelu WHO. Niektorí komentátori sa domnievajú, že aktuálny relatívne nižší počet prípadov nákazy koronavírusom v afrických štátoch súvisí s nedostatočným rozsahom testovania. Karamagi to však odmietol s poukázaním na údaje z Juhoafrickej republiky, kde je úroveň testovania dobrá, avšak výsledky sú konzistentné s údajmi z iných krajín kontinentu.