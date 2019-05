Cieľom Macrona je širšia koalícia v Európskom parlamente: Chce spojenie troch výrazných strán

BRUSEL - Francúzsky prezident Emmanuel Macron túži po "širšej koalícii" v Európskom parlamente (EP), než je súčasná väčšina zložená z európskych ľudovcov a socialistov, pričom táto nová koalícia by podporila realizáciu "ambiciózneho európskeho projektu". Uviedol to v stredu belgický denník Le Soir, ktorému Macron poskytol rozhovor.

Le Soir vyspovedal Macrona v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa v krajinách EÚ uskutočnia od 23. do 26. mája. "V súčasnosti existuje väčšina v Európskom parlamente medzi socialistami a konzervatívcami. Potrebujeme však širšiu koalíciu, v ktorej bude lepšie rešpektovaná vyváženosť. Budeme musieť pracovať na budovaní tejto koalície pokroku a budúcnosti s lídrami, ako je Charles Michel, Mark Rutte, Antonio Costa a ďalší," uviedol Macron s odkazom na premiérov Belgicka, Holandska a Portugalska. Prví dvaja (Michel a Rutte) patria do rodiny európskych liberálov, ku ktorým má blízko Macronovo hnutie Republika vpred! (LREM).

Francúzsky prezident zdôraznil, že nadišla chvíľa obnoviť ambiciózny európsky projekt v zlomovom čase pre svet, keď Európania potrebujú vedieť, ako ubránia svoju históriu a budúcnosť pred Spojenými štátmi a Čínou. "V hierarchii priorít by mali byť spory medzi nami menej dôležité ako priepasť, ktorá nás oddeľuje nás od extrémov," odkázal Macron členským krajinám EÚ. Podľa jeho slov treba zabrániť situácii, keď po eurovoľbách žiadna koalícia nebude schopná vytvoriť väčšinu v EP, aj preto chce spolu so sociálnymi demokratmi, časťou konzervatívneho kresťanského tábora a so Zelenými pracovať na vytvorení takej koalície, ktorej sa podarí dosiahnuť potrebnú väčšinu.

Macron sa pre Le Soir vyjadril aj k procesu voľby budúcich predsedov Európskej komisie a Európskej rady. Zdôraznil, že po eurovoľbách bude potrebné dosiahnuť konsenzus medzi národnými lídrami EÚ. Zároveň potvrdil, že vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera, svojho francúzskeho krajana, vníma ako jedného z kandidátov, "ktorí majú vynikajúce kvality" a ktorí môžu obsadiť vysoké funkcie v euroinštitúciách. Rovnako sa vyjadril aj na dresu belgického premiéra Charlesa Michela.