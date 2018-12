Vianočné VIDEO vyvolalo ošiaľ: Autor ho roky tajil, teraz svojím silným odkazom dojme aj vás

Video zachytáva príbeh muža, ktorý každoročne od prvého decembra odpočítava dni do Vianoc, aby si 25.12. vypočul jednu z nahrávok od svojej zosnulej matky. Rok na videu je posledným, kedy mu matka zanechala kazetu. „Ahoj Chris, tu mama. Želám ti šťastné Vianoce. Chcela by som ti povedať niečo, čo som doteraz nepovedala. Ďakujem ti za čas, ktorý mi venuješ, keď na mňa spomínaš. Budeš mať tridsať rokov. Rada by som videla, v akého muža si vyrástol. Viem, že by som na teba bola hrdá. Toto je moja posledná kazeta. Je čas povedať zbohom. Pamätaj si, ako veľmi ťa ľúbim. Nikdy na to nezabudni. Vždy budem tvojou mamou. Ešte predtým, než sa odmlčím, poviem ti príbeh o najšťastnejšom dni v mojom živote. O dni, kedy si sa narodil,“ hovorí žena v nahrávke. Snímka končí odkazom, že „láska je dar. Je večná. Šťastné Vianoce.“

„Chcel som vytvoriť niečo, čím ľuďom pripomeniem, že máme šťastie, že sme nažive,“ hovorí Phil, ktorého snímku zverejnenú na YouTube videlo už viac ako 1,7 milióna ľudí.