Mních (†35) išiel meditovať do lesa: Počkala si ho krutá smrť, našli zmrzačené telo

V západnej Indii zabil leopard budhistického mnícha, ktorý meditoval v národnom parku. Išlo už o druhý smrteľný útok leoparda za posledné dni v oblasti. Mních meditoval pod stromom v tigrej rezervácii Tadoba Andgari. „Mních meditoval posledný mesiac na okraji rezervácie. Mnísi z neďalekého budhistického chrámu, ktorí za ním chodili s jedlom a vodou, našli v utorok jeho telo," uviedol jeden z predstaviteľov rezervácie. Šelmu sa pokúšajú odchytiť príslušné úrady, informuje DailyMail.

Zdroj: Facebook/abhishek bhatpalliwar

Minulý týždeň zabil leopard v rovnakom lese muža, ktorý sa vybral navštíviť chrám. Úrady oblasť zavreli a dedinčania môžu svätyňu vyhľadať len v stanovených hodinách. Po najnovšom útoku úrady opäť varovali ľudí pred vniknutím do lesa a požiadali budhistických mníchov, aby z oblasti odišli. Aj po najnovšom útoku vystríhali miestnych obyvateľov pred vychádzkami do lesa a budhistických mníchov požiadali, aby oblasť opustili. "Odvážiť sa do lesa je nebezpečné a zvieratá sa nestarajú, o koho ide. Keď sa ľudia votrú do lesa, musíme viniť len sami seba, nemôžeme viniť zvieratá. Rozsiahle odlesňovanie a ďalšie ľudské zásahy spôsobujú, že k podobným útokom dochádza v ostatných rokoch častejšie na celom území Indie," povedal správca rezervácie.

Zdroj: Getty Images

Rahul Walke Bodhi (35) sedel pod stromom a vykonával rannú modlitbu v utorok, keď sa naňho leopard vrhol. Šelma mnícha smrteľne zranila. Je to piata obeť šelmy v oblasti za posledný mesiac. Ďalší dvaja nezranení mnísi utiekli a zalarmovali políciu, ktorá začala hľadať jeho telo. „Jeho dokaličené telo bolo nájdené hlbšie v lese, čo naznačuje, že sa ho šelma snažila odtiahnuť. Mnísi, ktorí sa zhromaždili v oblasti na každoročnom náboženskom stretnutí, ignorovali varovania miestnych orgánov, aby sa nepúšťali príliš hlboko do lesa,“ informovala miestna polícia.

Nie je jasné, či ide o rovnakú šelmu zodpovednú za posledné dva útoky. Odhaduje sa, že v Indii žije 12-14 tisíc leopardov. Ničenie lesov a rozširovanie ľudských sídiel spôsobilo, že sa ich životný priestor zmenšil, čo vyvolalo častejší kontakt aj častejšie konflikty s ľuďmi. Podľa odhadov za rok 2017 zabili pytliaci 431 leopardov kvôli kožušine a iným častiam tela. Oficiálne čísla, koľko ľudí zabijú mačkovité šelmy ročne v Indii, neexistujú, ale odborníci odhadujú počet obetí na niekoľko stoviek každý rok.