David (40) zjedol obľúbenú pochúťku a prišlo mu zle: FOTO O pár dní neskôr nastalo hotové peklo

David Braham

LONDÝN - Príbeh Brita Davida Brahama (40) je jedným z tých, ktoré by si na vlastnej koži nechcel vyskúšať nikto. Viacnásobný otec si jedného dňa objednal kuracie kari a počas toho, ako sledoval zápas svojho 7-ročného syna v rugby, mu prišlo zrazu zle. Najprv si myslel, že mu len jedlo podráždilo žalúdok, no neskôr došlo ku komplikáciám. Nakoniec skončil v nemocnici s autoimunitným ochorením nazývaným Guillian-Barrého syndróm a upadol do bdelej kómy. Po paralýze sa opäť učí chodiť.