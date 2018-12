Vodičovo VIDEO rozohnilo Slovákov: Ostrá kritika sa mieša s pochopením, čo by ste spravili vy?

Video na sociálnej sieti Facebook už niekoľko dní delí Slovákov na dva protichodné tábory. Kým jedni tvrdia, že vodič na medveďa vôbec nemal trúbiť, pretože ho tým pripravil o potravu, druhí sa ho zastávajú, lebo sami by nekonali inak. Šelma lovila jeleňa pri Kremnici.

„Môžeš byť spokojný, medveď sa teraz pár dní možno nenažere len kvôli tomu, že ty si hlúpy ako poleno. Však ide zima, chce sa chudák uložiť na zimný spánok a zrejme nemal dosť tukovej vrstvy na to, aby si pochrapkával do jari,“ odsúdil vodičov čin Pavel.

Trúbiaceho šoféra nepochválil ani Rudolf, ktorý podotkol, že jeleň je už zranený, a tak nemá veľkú šancu prežiť zimu. „Bude sa ešte dobrú chvíľu trápiť. Ľudia sú už fakt totálne zmagorení, divočina má úplne iné pravidlá, ako si myslia oni,“ tvrdí muž. Petrovi sa zase nepáči, že vodič najprv trúbi, a potom rýchlo z miesta ujde.

Ako jedna z prvých sa na stranu kritizovaného postavila Jozefína. „Tiež by som zatrúbila, asi základný pud ochrániť slabšieho. Vtedy človek neuvažuje, ale koná. A keď nie ste zviera, tak obraňujete. No nie? Ja tam vidím slabšieho, nie hladného,“ uviedla. „Nemal vytrubovať, to je pravda. Ale bol by som zvedavý, koľko ľudí, čo tu píšu, by sa vydržali pozerať ako, ho tam žere bez toho, aby ho vyrušili,“ reagoval Marian.