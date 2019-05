Poslanci Národnej rady majú na programe ešte 13 bodov: Čaká ich aj voľba kandidátov na ÚS

Rokovať budú poslanci už v pondelok, hoci zvyčajne pondelky nebývajú rokovacími dňami. Týždeň má otvoriť správa o činnosti verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej za rok 2018. Jej kancelária vlani identifikovala 178 porušení základných práv a slobôd.

Za problematické považuje najmä oblasti ochrany práv detí, seniorov a ďalších zraniteľných skupín, napríklad marginalizovaných komunít alebo LGBTI ľudí. Dlhodobo kritickou oblasťou je súdnictvo. Kancelária ombudsmanky sa venovala aj prístupu k vzdelávaniu, vymaneniu sa z generačnej chudoby, policajným postupom či umiestňovaniu zadržaných ľudí do nedôstojných vyhradených priestorov. V správe pripomína Patakyová aj dve podania na Ústavný súd (ÚS) SR.

Správy o svojej činnosti predložili do parlamentu aj Najvyšší kontrolný úrad, komisárka pre deti Viera Tomanová a komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Poslancov čaká aj voľba kandidátov na ústavných sudcov, riaditeľa Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) či voľba člena Rady Slovenského pozemkového fondu. V prípade hlasovania o kandidátoch na ústavných sudcov koalícia ešte nepovedala svoju dohodu, mala by sa zísť koaličná rada. Koaliční lídri už deklarovali záujem zvoliť čo najviac kandidátov, spomínalo sa, že by ich mohli vybrať desať. O funkciu sa uchádza 24 kandidátov.

Do čela NBÚ vláda navrhuje Romana Konečného. Aj o ňom by mala ešte rokovať koaličná rada. Aktuálnemu riaditeľovi NBÚ Jozefovi Magalovi končí mandát. Po vyčerpaní programu poslanci ukončia schôdzu. Zídu sa zas v polovici júna na ďalšom zasadnutí, ktoré má byť podľa schváleného harmonogramu schôdzí posledné pred letnými prázdninami.