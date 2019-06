Slovensko na prahu historického zlomu: Partnerstvá LGBTI osôb môžu byť reálne do piatich rokov

Slovenská republika pomocou zasadnutia vlády a schválením viacerých bodov z listu odporúčaní OSN, vrátane podpory registrovaných partnerstiev LGBTI osôb, posiela smerom do OSN správu, že do piatich rokov sme pripravení takéto partnerstvá a ďalšie problematiky z listu odporúčaní zaviesť do našej legislatívy. V rámci našej krajiny tak ale ide o historicky prvé schválenie odporúčania, ktoré sa týka tejto komunity.

Zdroj: SITA/AP Photo/Chiang Ying-ying

Partnerstvá áno, manželstvá nie

O zrovnoprávnení osôb LGBTI hovorí desať z 195 odporúčaní OSN. Odmietnutie zo strany vlády nastalo len pri bode zavedenia manželstiev pre páry rovnakého pohlavia. V tomto zohrala svoje aj slovenská ústava, ktorá hovorí o manželstve ako o jedinečnom zväzku medzi mužom a ženou. Slovensko sa ale schválením bodu o partnerstvách zaviazalo tieto opatrenia zaviesť do piatich rokov, pretože pri bode o tejto problematike stojí "do ďalšieho periodického hodnotenia". To príde o päť rokov.

Chaos pri ministerstvách

Podľa portálu Sme ale nastali nezrovnalosti o tom, ktoré ministerstvo sa ujalo konkrétny bod o LGBTI akceptovať a tak sa jednoznačne nedá konštatovať, či sa chystá právna úprava pre tieto osoby. Podpredseda ľudskoprávnej rady vlády Kálmán Petőcz však prízvukuje, že v tomto zmysle ide aj o politický záväzok, ktorý sa v prípade zmeny vlády môže premietnuť do straty legitímnosti.

Paradox je však v tom, že dokument vládou prešiel po tom, ako sa ministerka kultúry za Smer Ľubica Laššáková zasadila o zastavenie grantov pre LGBTI organizácie v dodatočnom programe pre oblasť kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Ľubica Laššáková Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Otvorenie dverí pre registrované partnerstvá aj pre rovnaké pohlavia by znamenalo umožnenie minimálnych základných práv ako napríklad odprevádzanie partnera v liečebnej inštitúcii ako nemocnica alebo nárok na voľno v prípade špecifických životných udalostí. Po právnej stránke by sa tiež zmenili pravidlá v oblasti dedenia.