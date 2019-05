Podľa liberálov nie je pravda, čo tvrdí Danko: Opozícia sa pri voľbe sudcov správala zodpovedne

BRATISLAVA - Nie je pravda, že opozičné strany sa nepostavili k výberu ústavných sudcov zodpovedne, ako to podľa opozičnej strany SaS tvrdí predseda NR SR Andrej Danko (SNS). Liberáli to uvádzajú vo svojom stanovisku, ktoré poskytol hovorca Róbert Buček. Zároveň dodáva, že zástupcovia najväčších opozičných strán na túto tému rokovali počas vypočutia uchádzačov a opakovane pred samotnými hlasovaniami.

„Poctivo sme sa zúčastňovali na vypočutiach kandidátov, skúmali sme ich odborné znalosti a morálne vlastnosti, ba dokonca sme iniciovali stretnutie so zástupcami koaličných poslaneckých klubov. Strana SaS navyše tento týždeň zverejnila aj zoznam desiatich kandidátov na ústavných sudcov, ktorých považuje za vhodných,“ priblížila predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová.

Problém tak je podľa liberálov len vo vládnej koalícii, ktorá nevie nájsť zhodu nielen s opozíciou, ale ani sama so sebou. „Stredajšie hlasovanie bolo potvrdením toho, že cieľom koalície nie je mať kvalitných ústavných sudcov, ale takých, ktorí budú obhajovať ich záujmy. Informácie z prostredia koalície naznačujú, že pre takto nastavené kritériá nemali ani najlepší z uchádzačov šancu,“ tvrdí poslanec NR SR za SaS a tímlíder strany pre spravodlivosť Alojz Baránik.

Výsledkom podľa SaS je, že Ústavný súd SR stále nie je dostatočne obsadený. To je podľa liberálov však lepšie, ako keby bol obsadený ľuďmi, ktorí tam nepatria. „Máme reálnu obavu, že prístup koaličnej väčšiny bude odrádzať od kandidatúry bezúhonných odborníkov a lákať karieristov bez citu pre spravodlivosť a morálnych zábran. To môže mať devastujúce účinky na fungovanie slovenskej spravodlivosti,“ myslí si člen parlamentného ústavnoprávneho výboru Ondrej Dostál z poslaneckého klubu SaS.

Strana SaS by preto chcela opäť vyzvať právnikov na Slovensku, ktorí spĺňajú formálne podmienky, ctia si zákony a ústavu a zároveň sú im filozoficky blízke témy ústavného práva, aby sa prihlásili do ďalšej voľby ústavných sudcov. „Ak nebude z koho vyberať, potom ani my, v opozícii, nebudeme mať možnosť vyvíjať účinný tlak na to, aby personálne obsadenie Ústavného súdu SR zodpovedalo tým najvyšším nárokom na morálku a odbornosť,“ zhodli sa liberáli.

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko v stredu uviedol, že "opozičné strany si nesadli ani raz spolu a nepostavili sa zodpovedne k výberu ústavných sudcov". "Odmietam, aby táto zodpovednosť bola dávaná len vo vzťahu k nám," uviedol a dodal, že zodpovednosť je aktuálne na pleciach opozície, koalície, ale aj prezidentskej kancelárie.

Poslanci tento týždeň zvolili z 24 uchádzačov štyroch kandidátov na ústavných sudcov. V utorok zvolili troch a v stredu v opakovanej voľbe jedného kandidáta. Prezidentovi tak posielajú adeptov na ústavných sudcov, ktorými sú Patrik Palša, Pavol Boroň, Martin Vernarský a Marek Tomašovič. Keďže nezvolili potrebný počet desiatich kandidátov, celý proces voľby kandidátov sa zopakuje. Na Ústavnom súde SR v súčasnosti chýbajú šiesti sudcovia z trinástich. Košická inštitúcia má tiež nového predsedu, ktorým sa stal advokát Ivan Fiačan. Jeho zástupcom je bývalý predseda Okresného súdu v Galante Ľuboš Szigeti.