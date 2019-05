Postup prezidenta v prípade menovania ústavných sudcov je v poriadku, vraví Kubina

Podľa Kubinu Andrej Kiska zvolil kompromis medzi zachovaním riadneho chodu ústavných orgánov a rigidným trvaním na dodržaní ústavnej zvyklosti. Národná rada SR ani v treťom kole voľby nových sudcov nezvolila dostatočný počet kandidátov. Parlament až do súčasnosti dodal prezidentovi 12 mien, pričom na voľných deväť miest je potrebných 18 uchádzačov.

Kiska už po druhom kole voľby vymenoval troch z ôsmich zvolených, medzi ktorými vybral aj nového predsedu a podpredsedu, aby tak zabezpečil aspoň minimálne predpoklady pre riadny chod súdu. Následne reagoval tak, že bude čakať, kým poslanci nezvolia plný počet a nebude ďalších sudcov menovať. Na Ústavnom súde SR stále chýba šesť sudcov z trinástich, pričom inštitúcia funguje od februára v obmedzenom režime.

Parlament porušuje Ústavu

"Myslím si, že postup prezidenta je v tejto situácii v poriadku. Je potrebné povedať, že treba vychádzať z toho pôvodného stavu, že na Ústavnom súde SR bolo v rozhodnom čase voľných deväť miest. Národná rada SR má v takom prípade povinnosť dodať dvojnásobný počet kandidátov, čo sa až do súčasnosti nestalo," povedal Kubina. Podľa právnika bude v postupe odchádzajúceho prezidenta pokračovať aj nová prezidentka Zuzana Čaputová.

"Domnievam sa, že tento postup bol s novou prezidentkou konzultovaný, pretože inak by to nemalo žiaden praktický význam. Stále platí, že parlament neuspel v doterajších troch voľbách a porušuje Ústavu SR, ktorá mu ukladá povinnosť zvoliť dostatočný počet kandidátov a urobiť tak včas," dodal. Už teraz je jasné, že zákonodarcovia budú hľadať ďalších sudcov v štvrtej voľbe, pričom nie je známe, či tak stihnú urobiť ešte pred letnou prestávkou.

Podľa Kubinu sa môže týmto postupom parlamentu docieliť to, že to odradí kandidátov, ktorí sa uchádzajú o post na Ústavnom súde SR už od februára tohto roka. Ústavný právnik tiež upozornil, že Slovensko nie je krajinou neobmedzených personálnych kapacít na ústavné právo. "Ak sa pozrieme na zoznam kandidátov zo všetkých doterajších troch kôl voľby, domnievam sa, že v ňom vidíme všetkých, ktorí sa o túto funkciu môžu a sú ochotní za súčasného rozloženia politických síl uchádzať. Tým, že bude parlament pokračovať v bezdôvodnom pohŕdaní týmito kandidátmi, sa môže ľahko stať, že to tých kandidátov prestane baviť a už viac nedajú so svojou nomináciou súhlas a prakticky už nebude z čoho vyberať," podotkol Kubina.

Za hranicou ústavnosti

Právnik tiež doplnil, že prezident by teoreticky mohol doplniť sudcov zo zvoleného zoznamu, v takom prípade by však nastala neprehľadná situácia. "Keby prezident vymenoval šiestich sudcov z deviatich, teoreticky by nezanikla povinnosť parlamentu dodať zvyšných kandidátov. Tí by boli zvolení následne s tým, že nemajú šancu byť vymenovaní. Myslím si preto, že tento postup neprichádza do úvahy, respektíve by bol už za hranicou ústavnosti," uzavrel. Pri obdobnom scenári by navyše hrozili podané sťažnosti na Ústavný súd SR od neúspešných uchádzačov, pričom by o nich rozhodovali tí úspešní.

V utorňajšej, respektíve v stredajšej voľbe poslanci zvolili okrem Martina Vernarského aj Mareka Tomašoviča, Pavla Boroňa a advokáta Patrika Palšu. Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) vzhľadom na výsledok vypíše nový termín, do ktorého sa budú môcť prihlásiť ďalší uchádzači. Následne ich čaká verejné vypočutie pred poslancami ústavnoprávneho parlamentného výboru.