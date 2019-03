Aktuálne OĽaNO žiada odvolanie námestníka generálneho prokurátora: Výzva Čižnárovi

NAŽIVO Tlačovka Igora Matoviča

Matovič zvolal tlačovku, na ktorej sa spýtal niekoľko otázok Šufliarskeho, ale aj Čižnára. „Chcem sa opýtať Čižnára, či je toto to peklo, ktoré sľuboval. Je peklo to, že mlčíte už šesť mesiacov odkedy viete, že vaša pravá ruka komunikovala s osobou M.K. čiže Kočnerom?“ Matoviča zaujíma aj to, prečo včera Šufliarsky vyvíjal takú aktivitu, že zisťoval od svojich kolegov, ako sa tie esemesky dostali Matovičovi do rúk.

Matovič zároveň uviedol, že má indície aj o osobnom stretnutí Šufliarskeho a Kočnera v roku 2018. Zverejnená komunikácia prebehla v roku 2017. Matovič dodal, že má indície, že komunikácia prebiehala naďalej na veľmi čulej úrovni.

Kam komunikácia prešla?

„Chcem sa opýtať, aby nám zodpovedal záhadu. Najprv si pol roka píše ako s milenkou s objednávateľom vraždy. Komunikácia je naozaj intenzívna. Potom sa to zrazu uťalo. Čo sa stalo? Na akú platformu komunikácia prešla?“ Matoviča zaujíma, či a na akej platforme prebiehala komunikácia, ktorá zrazu po pol roku prestala. „Bolo nejaké osobné stretnutie v roku 2018 medzi pánom Šufliarskym a objednávateľom vraždy Mariánom Kočnerom?,“ pýta sa Matovič. Treba pripomenúť, že Kočner zatiaľ usvedčený nie je, zatiaľ figuruje v prípade ako obvinený z objednávky vraždy Jána Kuciaka.

„Chcem sa opýtať, či skutočným dôvodom, prečo sa vytrhla z vyšetrovacieho spisu časť, ktorá hovorila o objednaní vraždy Lipšica a Žilinku, a presunula sa na Inšpekciu ministerstva vnútra, či skutočným dôvodom bolo to, že sa pán Šufliarsky spoliehal na to, že sa takýmto spôsobom komunikácia nedostane na svetlo sveta,“ zaujíma sa ďalej Matovič. Pýtal sa aj na to, či komunikoval Šufliarsky aj s inými závadovými osobami. Na koniec sa spýtal Čižnára, kedy sa zobudí a odvolá Šufliarskeho.

„Veríme, že pán generálny prokurátor príde medzi nás a oznámi nám, že odvoláva svoju pravú ruku. Ak to neurobí, ukáže sa, že je len spolužiak Roberta Fica a anikdy nemal odvahu robiť čistky na GP. Pán generálny prokurátor, je čas, aby ste konali,“ povedal Matovič.

Matovičovi sa vyhrážali

Igor Matovič včer na tlačovej konferencii zverejnil len sedem správ z celkového počtu 430, ktoré si vymenili Kočner so Šufliarskym. Hneď na začiatku povedal, že dostal tri varovné esemesky z rovnakého slovenského čísla, ktoré nepoznal. Daný človek mu v správach tykal. „Nerob to, existuje nahrávka tvojho rozhovoru s Kočnerom. Pochová ťa to. Poznáš Rockyho, nie koľko rán rozdáš, ale koľko ich unesieš,“ písalo sa v jednej z nich. Matovič preto dodal, že možno je to jedna z jeho posledných tlačoviek v politike.

Šufliarsky zverejnil správy

Šufliarsky prišiel do televízie vo štvrtok večer a TA3 je zároveň jediným médiom, ktorému komunikáciu poskytol. „Dnes večer tu nesedím ako prokurátor, ale ako poškodený, osoba, ktorá sa mala stať predmetom fyzickej likvidácie. Áno, nikdy som nepoprel, že by som s pánom M. K. komunikoval. Komunikoval som s ním v 2017, bolo to sedem komunikácií. Vždy išlo o komunikáciu, ktorú inicioval M. K.,“ povedal Šufliarsky. Zároveň v televízii priznal, že si s Kočnerom vymenil 418 správ.

Matovič žiada odstavenie Šufliarskeho

Hnutie OĽaNO zároveň dnes usporiada protest pred budovou Generálnej prokuratúry. „Divadlo skončilo, pán Čižnár, odstavte Šufliarskeho,“ vyzýva hnutie. „Napriek úplne jednoznačným dôkazom, ktoré má generálny prokurátor Jaromír Čižnár mesiace k dispozícii, odmieta svoju pravú ruku stiahnuť z kľúčovej funkcie,“ uviedlo hnutie na sociálnej sieti. „Aby sme Jaromíra Čižnára zobudili a povzbudili k správnemu činu, v piatok o 16:00 organizujeme event pod jeho oknami pred sídlom Generálnej prokuratúry,“ dodali.

Rovnako nebezpečný ako Kočner

Z komunikácie podľa Matoviča jasne vyplýva, že Šufliarsky bol veľmi blízky človek Kočnera a konzultoval s ním všetko. „Je to hanba právneho štátu.“ Podľa Matoviča koná Šufliarsky buď nadprácu, keď koná na objednávku, alebo koná tak, že ľudia podozriví z ťažkých zločinov sa vyhnú trest. Podľa toho, čo o ňom za posledné mesiace zistil aj od jeho blízkych, udáva smer niektorých prípadov.

Spomenul aj prípad Belize, v ktorom na neho Robert Fico podal trestné oznámenie za ohováranie. Krajský aj okresný súd dali Matovičovi za pravdu, napriek tomu je prípad na Najvyššom súde. Podľa Matoviča zasiahol práve námestník GP. „Šufliarsky je človek Roberta Fica,“ uviedol. Matoviča zároveň upozorňovali, aby sa v tom nešpáral, pretože „Šufliarsky je rovnako nebezpečný ako Kočner“. K esemeskám sa chcel dostať už od januára.

Nemám žiadny vzťah s osobou M.K.

Po Matovičovi usporiadal tlačovku aj Peter Šufliarsky. „Opakovane som sa vyjadril, že s osobou M. K. nemám žiadny priateľský, nepriateľský, majetkový alebo finančný vzťah,“ povedal s tým, že vždy čelil útokom a uviedol, koľko trestných konaní viedol proti Kočnerovi. Peter Šufliarsky priznal, že s Marianom Kočnerom komunikoval a ospravedlnil sa.

„Bolo to len v roku 2017 od januára do júla, vždy bola komunikácia iniciovaná osobu M. K., moje odpovede boli prejavom mojej slušnosti a profesionality, ak tento prejav s osobou M. K., ale aj inými osobami, je chybou, tak som spravil chybu. Ospravedlňujem sa za ňu svojim kolegom, odbornej, ale aj laickej verejnosti,“ povedal Šufliarsky. Na tlačovke avizoval, že zverejní komunikáciu, aj napriek tomu, že môže mariť vyšetrovanie, ak ho o to požiadajú konkrétne osoby z médií a s jeho súhlasom ju budú môcť zverejniť.

