Rozčarovaný Fico sa pustil do Istanbulského dohovoru: Facka liberalizmu, mám vážny problém

"Garantujeme, že všetko to, čo je použiteľné buď už máme v právnych predpisoch, alebo to tam zakotvíme. Ale nebudeme rešpektovať a púšťať ustanovenia, ktoré by zrazu hovorili, že manželia môžu byť aj dvaja homosexuáli. Toto nám nesedí, s týmto máme vážny problém, dokonca ja mám vážny problém aj s tým, že by si homosexuáli mali osvojovať deti, považujem to za zvrátenosť," zdôraznil.

Smer-SD urobil podľa Fica významný krok v minulom volebnom období, keď presadil ústavnú definíciu manželstva ako jedinečného zväzku muža a ženy. "Máme v ústave napísané, že toto je manželstvo a my nemôžeme akceptovať zmluvy na medzinárodnej úrovni, ktoré by išli proti tejto definícii manželstva. A práve Istanbulský dohovor obsahuje ustanovenia, ktoré ohrozujú túto ústavnoprávnu úpravu manželstva,“ podotkol a uviedol, že je rád, že zastavili proces ratifikácie tohto dohovoru.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Rovnako garantujem, že všetky tie ustanovenia, ktoré môžu byť súčasťou právneho poriadku aj budú, pretože si myslíme, že sú tam aj dobré veci. Ale ako taký tento dohovor ide proti záujmom Slovenskej republiky," povedal.

To, čo bolo v Istanbulskom dohovore zakomponované, nemá podľa podpredsedu strany Juraja Blanára čo hľadať v našom právnom poriadku. "Tento dohovor obsahoval ustanovenie, ktoré neumožňovalo uplatniť hocakú výhradu k nejakej časti dohovoru. Keďže sme nemohli uplatniť výhradu, a s tým nesúhlasíme, jediná možnosť bola odmietnuť dohovor," podotkol Blanár. Dodal, že vláda svojím uznesením urobí všetky kroky k tomu, aby proces ratifikácie bol zastavený.

Parlament schválil uznesenie, ktorým žiada vládu, aby Slovenská republika nepokračovala v procese smerujúcom k ratifikácii Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor). Vláda má teraz vykonať všetky úkony súvisiace s oznámením Rade Európy, že SR sa nehodlá stať zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

S návrhom uznesenia prišla koaličná Slovenská národná strana (SNS). Podľa podpredsedu SNS Jaroslava Pašku jedným z rozporov je, že v SR máme definovanú rodinu ako partnerský vzťah muža a ženy, čo je základnou bunkou systému SR. V rámci rodovej terminológie Istanbulský dohovor umožňuje partnerstvo, kde sa používa terminológia rodič číslo jedna a rodič číslo dva.

Istanbulský dohovor prijala Rada Európy v roku 2011. Dohovor nadobudol platnosť v auguste 2014, EÚ ako organizácia ho podpísala v júni 2017.