Matovič vyzýva mafiu: VIDEO Ak máte nahrávku k tomuto prepisu, dám vám milión eur!

Aktualizované 13:24 „Ja som už asi päťkrát povedal, že podám trestné oznámenie. Nikdy som to nedal, lebo sa mi nechcelo.“ Uviedol na adresu toho, či sa chystá podať trestné oznámenie. Zatiaľ nevie, či tak spraví.

Aktualizované 13:19 Matovič ponúkol milión eur, ak zverejnia nahrávku, ktorá dokazuje údajný prepis rozhovoru, podľa Matovičových slov pamfletu. „Na záver dovoľte, aby som vyzval mafiu, ktorá sa bojí, aby som nepokračoval ďalej, aby predložili nahrávku.“ Dodal, že si stojí za svojím, že ide o falzifikát. „Ak existuje nahrávka, ktorého toto je prepis, dám vám milión eur.“

Aktualizované 13:15 Matovič zopakoval, že SMS-ky, ktoré zverejnil, mal overené. „Chcel som ich vytiahnuť pred prezidentskými voľbami,“ povedal Matovič s tým, že názor zmenil potom, čo sa koalícia rozhodla dať hlasovanie o dôchodkovom strope počas moratória.

Aktualizované 13:12 Matovič uviedol, že si váži prácu novinárov, no zarazil ho prístup portálu televízie, ktorá v titulku nenaznačila, že ide o falzifikát.

Aktualizované 13:11 Uviedol, že nikdy stretnutie s Kočnerom nezatajoval. „Sám neviem presne, čo ten rozhovor pred ôsmimi - deviatimi rokmi obsahoval, ale toto sú šisté bludy. V žiadnom prípade to nie je rozhovor, ktorý som s Kočnerom absolvoval. Je to trápne, k čomu sa táto mafia znížila.“

Aktualizované 13:09 Na úvod vyzdvihol to, že Šufliarsky skončil na poste prvého námestníka na generálnej prokuratúre. „S prakom a jednou dobre mierenou som zostrelil priateľa mafiánov,“ povedal. „Niečo v rukách mám, ale nevedia čo to je a na koho to bude,“ pokračoval. Dodal, že s tým neprestane a keď bude môcť, zavrie všetkých do basy.

Údajný prepis rozhovoru Matoviča s Kočnerom

Týždeň po tom, ako Šufliarsky skončil na poste prvého námestníka poslal anonym médiám údajný prepis rozhovoru medzi lídrom hnutia OĽaNO Igorom Matovičom a Marianom Kočnerom. Malo by ísť o prepis zo stretnutia, ktoré priznal aj Matovič na minulých tlačovkách. Hovorí sa v ňom aj o medializovanom úplatku za to, že položia vtedajšiu vládu Ivety Radičovej. Matovič označil tento prepis za falzifikát. „Samozrejme, ide o bludy a evidentne mal niekto tvorivú chvíľku,“ uviedol na sociálnej sieti Matovič a vyzval, aby zverejnili nahrávku.

SMS s Kočnerom

Matovič koncom marca zverejnil časť komunikácie medzi Petrom Šufliarskym a Marianom Kočnerom, ktorý je momentálne obvinený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Podľa Matoviča si vymenili 430 správ, z ktorých zverejnil sedem. Šufliarsky uviedol, že dá každému individuálny súhlas na zverejnenie komunikácie, aj keby to malo mariť vyšetrovanie. Nakoniec SMS sprístupnil len televízii TA3.

Šufliarsky odstúpil

Čižnár v reakcii uviedol, že Peter Šufliarsky končí na poste prvého námestníka Generálnej prokuratúry a o pár dní prijal jeho rezignáciu. „Mgr. Peter Šufliarsky dňa 1. apríla požiadal o uvoľnenie z funkcie vedúceho prokurátora – prvého námestníka generálneho prokurátora SR. Tejto žiadosti dnes generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár vyhovel. Podľa rozhodnutia generálneho prokurátora SR bude Šufliarsky vzhľadom na odborné skúsenosti zaradený na odbor legislatívy a ústavného práva GP SR. Generálny prokurátor SR má vytipovaných niekoľkých kandidátov na jeho miesto, s ktorými v najbližších dňoch mieni vykonať osobné pohovory,“ uviedla hovorkyňa GP SR Andrea Predajňová.

Prvý námestník generálneho prokurátora Šufliarsky sa k 1. aprílu vzdal svojej funkcie. „Rozhodnem o jeho zaradení a komunikáciu ako takú (s obvineným Marianom K.,) predložím etickej komisii, ktorá nech zaujme stanovisko, či došlo len k porušeniu etického kódexu, alebo k disciplinárnemu previneniu,“ uviedol vtedy Čižnár s tým, že následne rozhodne.

Jedna z mojich posledných tlačoviek

Igor Matovič včer na tlačovej konferencii zverejnil len sedem správ z celkového počtu 430, ktoré si vymenili Kočner so Šufliarskym. Hneď na začiatku povedal, že dostal tri varovné esemesky z rovnakého slovenského čísla, ktoré nepoznal. Daný človek mu v správach tykal. „Nerob to, existuje nahrávka tvojho rozhovoru s Kočnerom. Pochová ťa to. Poznáš Rockyho, nie koľko rán rozdáš, ale koľko ich unesieš,“ písalo sa v jednej z nich. Matovič preto dodal, že možno je to jedna z jeho posledných tlačoviek v politike.

Čižnár priznal omyl

Igor Matovič na piatkovej tlačovej konferencii oznámil, že podá trestné oznámenie na generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára za krivé obvinenie. Podľa poslanca sa ho mal dopustiť tvrdením, že mu Matovič posielal výhražné SMS v súvislosti s Petrom Šufliarskym. Matovič vyhlásil, že Čižnárovi žiadne SMS neposielal.

Čižnár neskôr priznal, že od predsedu OĽaNO Igora Matoviča nedostal žiadne výhražné SMS. Podľa vlastných slov hovoril o SMS omylom. Myslel nimi Matovičove mediálne odkazy a statusy na sociálnej sieti. „Chcem uviesť veci na pravú mieru. A síce, odkazy, ktoré mi poslal pán poslanec Igor Matovič cez médiá a cez svoje statusy na facebooku som nazval omylom za esemesky a prosím o pochopenie, keďže sme sa na tlačovej besede stále bavili o esemeskách medzi inými ľuďmi. Toto bolo len nešťastné vyjadrenie a nepredpokladal som, že bude do takej miery zneužité,“ uviedol Čižnár vo svojom stanovisku s tým, že odkazy stále napĺňajú znaky vydierania.