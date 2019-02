Špeciálny prokurátor Kováčik sa ohradzuje: Pôžička bola v súlade s platnou právnou úpravou

"Všetky okolnosti poskytnutia predmetnej pôžičky sú plne v súlade s platnou právnou úpravou, etikou a morálkou verejného činiteľa," povedala hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jana Tökölyová. Špeciálny prokurátor potvrdil, že mu v septembri 2017 fyzická osoba – rodinný príslušník, poskytla finančnú pôžičku. Poukázal na to, že všetky potrebné a relevantné skutočnosti ohľadne nej mal uviesť do majetkového priznania za rok 2017 a do bezpečnostného dotazníka Národného bezpečnostného úradu, keď žiadal o previerku na stupeň "prísne tajné".

Pôvod finančných prostriedkov pochádza podľa Kováčika z legálneho predaja majetku fyzickej osoby, ktorý v prípade požiadavky príslušných orgánov bez problémov bezodkladne preukáže. "Je to ďalší bezprecedentný únik bankového tajomstva zneužitý na diskreditáciu špeciálneho prokurátora, preto špeciálny prokurátor aj v kontexte úmyselne vymyslenými podozreniami zváži možné trestnoprávne zákonné prostriedky," zhrnula Tökölyová.

Denník N v piatok informoval, že Kováčik si v roku 2017 vložil na svoj účet v banke 204.000 eur. Uviedol, že peniaze pochádzajú od jeho brata. Operáciu banka nahlásila polícii, ktorá to podľa denníka nevyšetrila. "V tejto chvíli môžeme povedať toľko, že spis vykazuje nedostatky. Prezident policajného zboru Milan Lučanský preto nariadil podrobnú kontrolu spisu a v prípade potreby jeho opätovné otvorenie," reagovalo pre denník policajné prezídium. Kováčik peniaze použil na kúpu domu pre syna. Dom stál 270.000 eur, zvyšnú cenu zaplatil syn.