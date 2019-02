Výsmech ľuďom: Odhalenie po voľbách v Ružinove, prokurátor Kováčik roky využíva sociálny byt

Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik

Zdroj: SITA/Diana Černáková

BRATISLAVA - Dostať sa k nájomnému bytu v takej mestskej časti, akou je bratislavský Ružinov, nie je jednoduché. Pre tých, ktorí nezarábajú práve najlepšie, je to o to komplikovanejšie. To sa rozhodne netýka špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, ktorého meno figuruje v zmluve o nájomnom byte práve v tejto lokalite za skutočne skromný mesačný poplatok. Na túto skutočnosť upozornili poslanci z klubu Team Vallo spolu so stranami SaS a OĽaNO.