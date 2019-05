V Smere majú ďalší problém! Hrozí návrat politika, ktorý musel odísť po Kuciakovom poslednom článku

Strana Smer postavila v tohtoročných eurovoľbách 14 kandidátov, medzi ktorými je mnoho známych i nových mien. Jednotkou kandidátky je Monika Beňová, ktorá pôsobila v europarlamente aj v minulom volebnom období. Zaujímavejším menom je však Miroslav Číž. V prípade jeho zvolenia by mal v slovenskom parlamente staronového politického náhradníka - Viliama Jasaňa.

Jasaň miesto Číža?

Číža postavila strana na eurokandidátke ako svoju dvojku. Jeho poslaneckým náhradníkom je Viliam Jasaň, ktorý minulý rok kvôli medializovaným informáciám odstúpil zo svojho predchádzajúceho postu. Či by ho skutočne nahradil, alebo nie, strana zatiaľ nekomentuje. „Reagovať na takúto hypotetickú otázku považujeme momentálne za predčasné,“ uviedol pre Topky hovorca strany Smer Ján Mažgút. Podľa našich informácií to však v strane Smer riešili aj na poslaneckom klube, pretože by to pre stranu nebol pozitívny krok.

Zdroj: SITA

V posledných dvoch volebných obdobiach vyhrala strana Smer s jasnou prevahou. Voľby by mohla strana vyhrať aj tento rok, aj keď podľa niektorých ohlasov ju predbehnú Kotlebovci a koalícia strán PS a SPOLU. Napriek tomu má Smer šancu získať niekoľko mandátov v europarlamente. Jedným z nich bude teda pravdepodobne aj Miroslav Číž.

Kontakty s Vadalom

Meno Viliama Jasaňa sa dostalo do povedomia ľudí po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Dva dni po vražde vo februári 2018 opustil svoj post šéfa krízového manažmentu a bezpečnosti štátu na úrade vlády až do vyšetrenia prípadu spolu s hlavnou štátnou radkyňou Máriou Troškovou.

Zdroj: Braňo Šimončík, SITA, Topky

Posledný Kuciakov článok sa venoval práve pôsobeniu talianskej mafie na Slovensku a jej prepojeniu na špičky úradu vlády. Obaja mali preukázateľné kontakty s Antoninom Vadalom. „Chceme vyjadriť úprimnú sústrasť rodinám novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. Ich smrť nami otriasla rovnako ako celou slovenskou verejnosťou,“ uviedli v stanovisku pred takmer rokom a pol.

„Spájanie našich mien s týmto ohavným činom niektorými politikmi či médiami je absolútne za čiarou. Kategoricky odmietame akúkoľvek súvislosť s touto tragédiou. Keďže však sú naše mená zneužívané v politickom boji proti predsedovi vlády Robertovi Ficovi, rozhodli sme sa až do vyšetrenia tohto prípadu opustiť svoje pracovné pozície na Úrade vlády SR,“ dodali vo vyjadrení.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Smer zatiaľ víťazil

V poradí štvrté eurovoľby sa uskutočnia v sobotu 25. mája. V prvých eurovoľbách pred pätnástimi rokmi skončila strana Smer na treťom mieste a získala tri kreslá, na ktoré zasadli Monika Beňová, Miloš Koterec a Vladimír Maňka. V ďalších dvoch eurovoľbách skončil Smer na prvom mieste. V roku 2009 mal v europarlemente päť poslancov (Monika Beňová, Monika Smolková, Katarína Neveďalová, Boris Zala a Vladimír Maňka) a v zatiaľ posledných voľbách získala strana štyri mandáty (Maroš Šefčovič – po odchode na post eurokomisára ho vystriedala Monika Smolková, Monika Beňová, Boris Zala, Vladimír Maňka)

Európsky parlament je jedinou inštitúciou EÚ volenou priamo občanmi, na rozdiel od národných parlamentov však nemá výhradnú zákonodarnú moc. Vo väčšine oblastí prijíma legislatívu spolu s Radou EÚ, ktorá pozostáva zo zástupcov národných vlád. Spoločne s ňou schvaľuje aj rozpočet EÚ a kontroluje Európsku komisiu.