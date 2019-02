Marek (†3) zomrel za záhadných okolností: FOTO Desivé svedectvá, chlapčeka mali mlátiť ako psa

LOUNY - Českom otriasol prípad úmrtia trojročného chlapčeka. Vyšetrovanie je v rukách kriminalistov od uplynulej soboty, no polícia je na detailné informácie zatiaľ skúpa. Sociálnymi sieťami sa však šíria mrazivé svedectvá. Ľudia, ktorí rodinu poznali, majú jasno v tom, čo sa dialo za zatvorenými dverami. Týranie dieťaťa napriek tomu nikto úradom nenahlásil.

Obrovská ľudská tragédia, ktorej sa pravdepodobne dalo predísť. Českom rezonuje smrť malého Mareka (†3), ktorý poslednýkrát vydýchol uplynulú sobotu. Ľudia z jeho okolia sa zhodujú v tom, že za všetko pravdepodobne môže jeho matka Simona a jej partner. To, že bol chlapček zanedbaný, si totiž viacerí všimli už skôr. Napriek tomu nič neurobili. O desivom prípade, ku ktorému došlo v českom meste Louny, informoval portál tn.nova.cz.

Simona na sociálnu sieť pridala množstvo fotiek so svojim synom. Pôsobili šťastne, či to tak skutočne bolo, preukáže policajné vyšetrovanie. Zdroj: Facebook/S.T.

Lavína nenávisti

Polícia je na informácie skúpa, na sociálnych sieťach sa však spustila hotová lavína obviňujúcich komentárov. A to nielen od ľudí z okolia, dokonca od príbuzných dnes už nebohého Mareka. Miestni mali dieťa vídať s modrinami, podliatinami aj popáleninami. Podľa informácií TV Nova mal mať kruté zaobchádzanie na svedomí partner Simony, ktorá však tomu údajne nezabránila.

Niektorí svedkovia dokonca uvádzali, že všetkému nemo prihliadala len preto, aby ju partner neopustil. "Poznám ich oboch. Bola s ním pol roka. Jesť mu nedávala, pozerala sa na to, ako ho bije, nepovedala mu nič len preto, aby to nestratila. Hyena. Bol jej prednejší, než vlastný syn," napísala podľa portálu nemenovaná žena.

Zdroj: Facebook/S.T.

Babička chlapčeka dokonca uviedla, že ho mlátili ako psa. Marek podľa jej slov musel byť celý deň v izbe, kde kľačal a držal pred sebou knižky. "Nemohol nič, ani pozerať rozprávky. Babičke sa vyhýbala, nechceli ho nikomu ukázať. Mal všade modriny, chrasty, ako mu tiekla krv... mlátili ho aj po hlave," dodala.

Známy dvojice tiež potvrdil, že dieťa vyzeralo veľmi zle. Videl ho dva dni pred smrťou. Ako opísal, chlapček bol opuchnutý, ani nehovoril. "Opýtal som sa, čo to má byť, a on mi v pokoji odpovedal, že chlapec spadol a že si trhá vlasy a škriabe sa," napísal. V byte mal s dvojicou a dieťaťom bývať aj ďalší muž. O všetkom, čo sa dialo za dverami ich príbytku, mal taktiež vedieť. Na sociálnej sieti sám napísal, "viem, že som mal otvoriť hubu!!!"

Prečo však nikto nezakročil, kým bol čas? Podľa portálu mal byť chlapec pod dozorom sociálky, avšak v inom meste. "Vnímame to ako veľkú ľudskú tragédiu. Dieťa neprechádzalo našou evidenciou, to znamená nespadalo do evidencie orgánov sociálno-právnej ochrany Mestského úradu v meste Louny. Nemalo tu trvalý pobyt," objasnila pre tn.cz vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva MÚ Louny Iva Vildová.

Tá tiež uviedla, že pracovníci napriek tomu rodinu raz navštívili. V tom čase však malo byť všetko v poriadku. "Náš kontakt s rodinou sa uskutočnil pred niekoľkými mesiacmi na dožiadanie kmeňového úradu, ktorý dokumentáciu viedol," povedala Vildová. Podľa nej však nešlo o kontrolu pre podozrenia od susedov či príbuzných, ktorí vinia zo smrti chlapčeka matku, jej priateľa a aj pracovníkov sociálky. Úrad však mal podľa Vildovej zviazané ruky, a to práve pre spomínané problémy s trvalým pobytom a evidenciou. Navyše, sociálni pracovníci nezaznamenali žiadne oznámenie od okolia dieťaťa, ktoré by ich viedlo k tomu, že by mali rodinu znova navštíviť.

Verejnosť bola teda zjavne ticho v čase, keď nemala. Či však práve partner Simony a ona sama môžu za smrť malého chlapca, je nateraz otázne, keďže polícia prípad nekomentovala. V nedeľu však mali obviniť jedného muža z ťažkého ublíženia na zdraví a týrania osoby žijúcej v spoločnej domácnosti. Vínníkovi hrozí 12 rokov v chládku.