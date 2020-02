Študenta, ktorý sa vrátil z Číny, prepustili z karantény: Nemal žiadne zdravotné problémy

"Mladý muž nemal žiadne zdravotné problémy a počas pobytu v karanténe nemal horúčku. Všetky laboratórne vyšetrenia boli negatívne," povedal Szlávik. Študent z Wu-chanskej univerzity vycestoval z čínskeho mesta vlakom do Pekingu, odtiaľ letel priamo do Budapešti. Do karantény ho vzali z letiska.