MIMORIADNY ONLINE Zatykače na Putina a ruských predstaviteľov zostanú v platnosti aj po prípadnej amnestii

MOSKVA - Biely dom vo štvrtok oznámil, že Rusko s pomocou prvej dámy USA Melanie Trumpovej vrátilo sedem ukrajinských detí ich rodinám. Píše portál The Moscow Times a webová stránka Bieleho domu. Situáciu sledujeme online.
19:44 Viacposchodovú budovu v čečenskej metropole Groznyj zasiahol ukrajinský dron, oznámil v piatok líder ruskej Čečenskej republiky Ramzan Kadyrov. Pri útoku podľa neho vznikli škody, nevyžiadal si však civilné obete. Informujú o tom agentúry Reuters a APF.
19:05 Medzinárodné zatykače vydané na ruského prezidenta Vladimira Putina a piatich ďalších ruských predstaviteľov obvinených z vojnových zločinov na Ukrajine zostanú v platnosti aj v prípade, ak by im bola udelená amnestia počas mierových rokovaní vedených Spojenými štátmi. Uviedli to v piatok dvaja prokurátori Medzinárodného trestného súdu (ICC), píše agentúra Reuters.
18:30 Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) sa v súčasnosti zaoberá nielen možným dohľadom nad budúcim prímerím na Ukrajine. OBSE podporuje túto krajinu už teraz v mnohých oblastiach a pripravuje sa na povojnový scenár, uviedla v piatok zástupkyňa vedúceho sekretariátu OBSE Kate Fearonová. Informuje o tom agentúra DPA.
17:04 Švédsko v najbližších rokoch postupne prestane poskytovať rozvojovú pomoc pre Zimbabwe, Tanzániu, Mozambik, Libériu a Bolíviu. O tieto peniaze zvýši podporu pre Ukrajinu, píšu o tom agentúry AFP a Reuters.
16:04 Ruské štátne aktíva zmrazené v Európskej únii je vhodnejšie využiť ako vyjednávací prostriedok pre dosiahnutie mieru na Ukrajine a nie na financovanie tzv. reparačnej pôžičky pre Kyjev. Uviedla to v piatok výkonná riaditeľka spoločnosti Euroclear, v ktorej je uložená väčšina týchto aktív, informuje o tom portál Politico.
14:05 Väčšina Američanov verí, že nútenie Ukrajiny, aby ustúpila územia Rusku, alebo obmedzenie veľkosti ukrajinskej armády by znamenalo odovzdanie víťazstva Moskve v jej totálnej invázii, tvrdí nový prieskum.
13:05 Ruský prezident Putin vyhlásil, že Ukrajina musí stiahnuť svoje sily z východného Donbasu, inak ho Moskva obsadí „silou“, varoval 4. decembra.
12:03 Ruský prezident Vladimir Putin v piatok počas návštevy v Naí Dillí vyhlásil, že Rusko je pripravené pokračovať v „nepretržitých dodávkach“ palív do Indie. Vedenie v Naí Dillí pritom čelí silnému tlaku Spojených štátov, aby India prestala nakupovať ruskú ropu, informovala agentúra AFP.
11:25 Po zásahu dronu do rodinného domu v obci Vasyľkivka v Dnepropetrovskej oblasti prišiel v piatok o život 12-ročný chlapec. Zranenia utrpeli ďalšie dve osoby, pravdepodobne rodičia chlapca. Na sociálnych sieťach o tom informoval šéf oblastnej vojenskej administratívy Vladyslav Hajvanenko. Ruská armáda útok na Dnepropetrovskú oblasť nekomentovala, doplnila britská stanica BBC.
11:00 Ruský prezident Vladimir Putin a indický premiér Naréndra Módí vydali v piatok v Naí Dillí spoločné vyhlásenie, v ktorom načrtli plány budúcej bilaterálnej spolupráce v politike, bezpečnosti, ekonomike, energetike a ďalších oblastiach.
10:30 Rokovania delegácií Ukrajiny a USA o ukončení vojny na Ukrajine, ktoré sa konali v Miami na Floride, sa skončili. Ako informoval ukrajinský web Suspiľne, delegácia z Kyjeva sa v Miami snažila získať jasnejší obraz o rokovaniach amerických emisárov v Moskve, kde sa v utorok stretli s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, informovali agentúra DPA a britská stanica BBC.
10:00 Ruský prezident Vladimir Putin a osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff počas ich nedávneho rokovania v Kremli diskutovali o mierovom ukončení vojny na Ukrajine na základe principiálnych dohôd, ktoré Putin dosiahol s Trumpom na ich augustovom summite na Aljaške. V piatok to podľa agentúry TASS zopakoval poradca ruského prezidenta Dmitrij Ušakov. Trump a Putin by sa podľa jeho slov mohli stretnúť už v blízkej budúcnosti.
9:30 Pri útoku ukrajinského dronu bola poškodená infraštruktúra ruského prístavu Temriuk na pobreží Azovského mora. S odvolaním sa na miestne krízové centrum o tom v piatok informovala agentúra Reuters. „Došlo k požiaru… Na mieste pracujú špeciálne a záchranné zložky,“ uviedlo centrum vo vyhlásení zverejnenom v aplikácii Telegram.
8:20 Toto sú orientačné odhady bojových strát Ruska k 5. decembru podľa Ozbrojených síl Ukrajiny.
7:00 Ukrajinské ozbrojené sily v priebehu tejto jesene zaútočili na viac ako 50 lokalít s palivom a vojensko-priemyselnou infraštruktúrou v Rusku; nové satelitné snímky potvrdili poškodenie ruskej ropnej rafinérie Afipsky po útoku ukrajinského dronu; a ďalšie.
6:10 Turecko si predvolalo ruských a ukrajinských veľvyslancov po tom, čo sa Kyjev prihlásil k niekoľkým dronovým útokom v Čiernom mori na tankery napojené na Rusko, oznámil vo štvrtok zdroj z tureckého ministerstva zahraničných vecí. Informuje správa agentúry AFP. „Predvolali sme veľvyslancov Ruska a Ukrajiny, aby sme vyjadrili naše obavy,“ uviedol zdroj AFP. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok vyhlásil, že útoky dronov v Čiernom mori sú „znepokojujúcou eskaláciou“.
6:00 Francúzsky prezident Emmanuel Macron podľa nemeckého časopisu Der Spiegel varoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a ďalších európskych lídrov, že Spojené štáty môžu zradiť Ukrajinu a trvať na tom, aby odovzdala časti svojho územia Rusku aj bez bezpečnostných záruk. Der Spiegel má k dispozícii prepis dôverného telefonátu medzi Macronom, Zelenským, nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom a ďalšími európskymi lídrami, ktorý sa uskutočnil v pondelok. Píše správa agentúry Reuters a denník The Guardian.
Šesť chlapcov a jedno dievča sa stretlo so svojimi rodinami na Ukrajine
V rámci „iniciatívy na znovuzjednotenie“ sa šesť chlapcov a jedno dievča stretlo so svojimi rodinami na Ukrajine. „Moje odhodlanie zaručiť bezpečný návrat detí k ich rodinám v tomto regióne je neochvejné. Oceňujem vedenie a vytrvalú diplomaciu Ruska a Ukrajiny v snahe o zjednotenie detí a rodín. Ich budovanie mostov vytvorilo hmatateľné prostredie pre spoluprácu – kotvu optimizmu. Táto spolupráca bude naďalej posúvať proces vpred v ďalšej fáze,“ uviedla Melanie Trumpová vo vyhlásení.
Ruská ombudsmanka pre práva detí Marija Ľvovová-Belovová potvrdila návrat detí a poďakovala prvej dáme USA za jej „neochvejné odhodlanie a zapojenie sa do tohto úsilia“. Trumpová v októbri uviedla, že bola v kontakte s ruským prezidentom Vladimirom Putinom prostredníctvom svojho zástupcu a zaujímala sa o osud ukrajinských detí, ktoré boli po invázii Moskvy vo februári 2022 odvezené do Ruska.
Povedala tiež, že prezident Putin jej odpovedal na list, ktorý mu poslala prostredníctvom svojho manžela počas summitu na Aljaške v auguste. Na Mariju Ľvovovú-Belovovú a Vladimira Putina vydal v marci 2023 zatykač Medzinárodný trestný súd (ICC) pre podozrenie z nezákonného prevozu ukrajinských detí, čo prokuratúra klasifikuje ako vojnový zločin. Rusko neuznáva jurisdikciu Medzinárodného trestného súdu a obvinenia odmietlo.
Podľa Kyjeva ruské úrady deportovali viac ako 19.000 ukrajinských detí a ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok uviedlo, že doteraz bolo vrátených iba 1850 z nich. Únosy ukrajinských detí do Ruska alebo na Ruskom okupované územia bez vedomia ich rodičov alebo opatrovníkov Kyjev vníma ako vojnový zločin, ktorý podľa dohôd OSN spĺňa definíciu genocídy. Moskva tvrdí, že deportáciami chráni zraniteľné deti vo vojnovej zóne.