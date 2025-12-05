Marco Rubio označil pokutu Európskej komisie pre X za útok na americké platformy a občanov

WASHINGTON - Šéf americkej diplomacie Marco Rubio v piatok kritizoval Európsku úniu za uloženie pokuty 120 miliónov eur pre spoločnosť X miliardára Elona Muska. Dôvodom bolo porušenie nariadenia EÚ o digitálnych službách (DSA).
„Pokuta vo výške 140 miliónov dolárov od Európskej komisie nie je len útokom na X, je to útok na všetky americké technologické platformy a amerických občanov zo strany zahraničných vlád,“ napísal Rubio na X. Európska komisia (EK) v piatok uložila pokutu sieti X za porušenie pravidiel transparentnosti. Ide o klamlivý dizajn modrej ikony, nedostatočnú transparentnosť reklamného archívu a neposkytnutie prístupu k verejným údajom pre výskumníkov, uvádza sa vo vyhlásení EK. Ide o prvú sankciu vymeranú na základe DSA.
Výška pokuty je podľa EK úmerná porušeniu pravidiel. Pavel Havlíček z českej Asociácie pre medzinárodné otázky (AMO) označil pokutu za symbolickú. Zároveň upozornil, že v prípade pokračujúceho porušovania pravidiel EÚ môže narásť až o niekoľko percent ročného globálneho obratu spoločnosti. Podľa analytika ide pravdepodobne len o prvý krok zo série konkrétnych reakcií EK na porušovanie pravidiel DSA.
Okrem Havlíčka udelenie pokuty označili za dôležitý krok aj viacerí diplomati členských krajín EÚ a europoslanci, ktorí dlhodobo kritizovali nedostatočné presadzovanie digitálnych pravidiel eurobloku. Súčasné a nasledujúce opatrenia EK voči americkým spoločnostiam sa podľa portálu Politico môžu premietnuť aj do prebiehajúcich obchodných rokovaní medzi EÚ a USA.