Piatok5. december 2025, meniny má Oto, zajtra Mikuláš, Nikolas

Hrozivé slová Orbána: V najbližších dňoch sa rozhodne, či sa vojna rozšíri do Európy

Viktor Orbán
Viktor Orbán (Zdroj: SITA/AP Photo/Denes Erdos)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BUDAPEŠŤ - Najbližšie dni rozhodnú o tom, či sa rusko-ukrajinská vojna priblíži, či sa rozšíri smerom k Európe, alebo či bude ukončená. Povedal to predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v piatok v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió.

„Nachádzame sa v napínavom momente. Prebiehajú rokovania medzi USA a Ruskom a ak budú úspešné, plamene vojny určite uhasia a aj ľudia v Maďarsku si budú môcť vydýchnuť,“ dodal Orbán. Podľa jeho slov ak zvíťazí vôľa Európanov, ktorí chcú, aby vojna pokračovala a aby sa mier dosiahol na fronte, potom sa vojna môže stále viac rozširovať a hrozba vojny bude narastať. Ak Európania uspejú, úlohou Maďarska bude naďalej zostať bokom, pretože Budapešť nechce posielať peniaze Ukrajine a nechce sa ani zapájať do vojny, zdôraznil maďarský premiér.

Viac o téme: VojnaRuskoUSAViktor OrbánEurópa
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Hrabko hodnotí situáciu na
Hrabko hodnotí situáciu na Ukrajine: Koniec vojny je ďaleko, no rokovania sa hýbu vpred
Domáce
Mrazivý scenár pre prípad
Mrazivý scenár pre prípad vojny s Ruskom: Unikli detaily tajného plánu! NATO počíta s masívnym presunom státisícov vojakov
Zahraničné
Čínsky prezident Si Ťin-pching
Strach z tretej svetovej vojny narastá: Satelity odhalili prípravy na útok! Čína zhromažďuje armádu
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Ukrajina súhlasí s UPRAVENÝMI podmienkami USA na ukončenie vojny! ZMENA pri amnestii a ukrajinskej armáde
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Združenie SK8 rokovalo s FPU o podpore regionálnej kultúry
Združenie SK8 rokovalo s FPU o podpore regionálnej kultúry
Správy
Príchod Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka na námestie
Príchod Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka na námestie
Správy
Minister Taraba spúšťa vlastný podcat
Minister Taraba spúšťa vlastný podcat
Správy

Domáce správy

Na Šturci padajú skaly
Na Šturci padajú skaly na cestu: Viaceré úseky sú neprejazdné po nehodách pri Rožňave a Banskej Bystrici
Domáce
FOTO AKTUÁLNE Čelná zrážka dvoch
AKTUÁLNE Čelná zrážka dvoch áut na Gemeri, jedno skončilo v priekope: FOTO Cesta je úplne NEPREJAZDNÁ
Domáce
Taraba chce preraziť na
Taraba chce preraziť na ďalšej scéne! VIDEO Zakladá vlastný politický podcast
Domáce
FOTO Vážna nehoda pri Trebišove: Auto skončilo v priekope, traja zranení
FOTO Vážna nehoda pri Trebišove: Auto skončilo v priekope, traja zranení
Košice

Zahraničné

Litva chce vyhlásiť núdzový
Litva chce vyhlásiť núdzový stav pre opakované incidenty s bieloruskými pašeráckymi balónmi
Zahraničné
Viktor Orbán
Hrozivé slová Orbána: V najbližších dňoch sa rozhodne, či sa vojna rozšíri do Európy
Zahraničné
Donald Trump
Dusno pre zmrazené ruské aktíva: USA tlačia na európskych lídrov: Chcú, aby sa postavili proti plánu samotnej EÚ
Zahraničné
Volodymyr Zelenskyj
Írsko rieši incident s dronmi počas pristávania lietadla so Zelenským
Zahraničné

Prominenti

Peter Šarkan Novák
Ako zvládnuť zlý deň? Moderátor Šarkan má na to svoj trik: Toto musíte vyskúšať!
Domáci prominenti
Kim Cattrall s manželom
Náruživá Samantha (69) zo Sexu v meste sa vydala: Manžel je od nej o 14 rokov mladší!
Zahraniční prominenti
Čoskoro budú traja!
Nečakané prekvapenie: Slovenská speváčka je TEHOTNÁ... Prvé FOTO s bruškom
Domáci prominenti
Skúška muzikálu Rómeo a
Desivý pohľad! Dokaličená dcéra Vittekovej: Preboha, veď je samá modrina
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Otec vedie nevestu k
TOTO nikto nečakal: Otec vedie dcéru k oltáru… TO je dinosaurus?! VIDEO baví internet, ženích sa ledva udržal na nohách
Zaujímavosti
Žiadne hračky, žiadne sladkosti
Žiadne hračky, žiadne sladkosti či televízia! NAJPRÍSNEJŠIA mama v Británii prekvapuje: Nevychovávam plačkov, ale lídrov
Zaujímavosti
Cestovateľ Martin Navrátil: Na
Cestovateľ Martin Navrátil: Na tieto miesta už nikdy nevkročím (ROZHOVOR)
dromedar.sk
TIETO potraviny do chladničky
TIETO potraviny do chladničky NEDÁVAJTE: Môžu sa stať toxickými! Odborníci prezradili, čo robíte zle
Zaujímavosti

Dobré správy

Súťaž o parádny mikulášský
Chcete mikulášsky balíček plný dobrôt? Známa značka má pre vás skvelé riešenie
Domáce
Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Domáce
Netradičné krémy, ktoré sú
Adventný kalendár ŠTVRTOK Netradičné krémy, ktoré sú dnes trendom: Na čo všetko sa dajú použiť?
Domáce
Chcete dodržať pri jedle
Adventný kalendár STREDA Nikdy vám nevydržali novoročné predsavzatia? Možno ste robili túto chybu
Domáce

Ekonomika

Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!
Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!
Nový obchvat Košíc sprevádza nečakaná kuriozita: Prináša ale aj prekvapivé výsledky! (foto)
Nový obchvat Košíc sprevádza nečakaná kuriozita: Prináša ale aj prekvapivé výsledky! (foto)
Chaos v najväčšej ekonomike sveta: Kľúčové dáta sú nenávratne stratené, Fed musí rozhodovať
Chaos v najväčšej ekonomike sveta: Kľúčové dáta sú nenávratne stratené, Fed musí rozhodovať "naslepo"!
Štát už pracuje na nových dlhopisoch pre ľudí: Kamenický prezradil prvé informácie!
Štát už pracuje na nových dlhopisoch pre ľudí: Kamenický prezradil prvé informácie!

Varenie a recepty

Lepšiu zbierku parížskych rožkov nenájdete: 20 overených receptov na túto sviatočnú klasiku.
Lepšiu zbierku parížskych rožkov nenájdete: 20 overených receptov na túto sviatočnú klasiku.
Šťavnaté kuracie stehná s bylinkami. Mäso je tak krehké, že samé odpadá od kosti.
Šťavnaté kuracie stehná s bylinkami. Mäso je tak krehké, že samé odpadá od kosti.
Ako skladovať perníčky, aby nezvlhli? Na toto miesto nepatria!
Ako skladovať perníčky, aby nezvlhli? Na toto miesto nepatria!
Skladovanie potravín
Osie hniezda: Ako ich pripraviť? Odskúšaná verzia cesta a plnky
Osie hniezda: Ako ich pripraviť? Odskúšaná verzia cesta a plnky
Výber receptov

Šport

Koho dostanú Slováci v prípade postupu? Online zo žrebu základných skupín MS 2026 vo futbale
Koho dostanú Slováci v prípade postupu? Online zo žrebu základných skupín MS 2026 vo futbale
MS vo futbale
Zmena na čele SP: Bátovská najvyššie zo Sloveniek, do stíhačky sa kvalifikovala aj Kuzminová
Zmena na čele SP: Bátovská najvyššie zo Sloveniek, do stíhačky sa kvalifikovala aj Kuzminová
Biatlon
HK Nitra – HC Slovan Bratislava: Online prenos zo šlágra 25. kola Tipsport ligy
HK Nitra – HC Slovan Bratislava: Online prenos zo šlágra 25. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
FOTO Vyhlásili ju za Osobnosť roka: Emma Zapletalová na titulke prestížneho periodika
FOTO Vyhlásili ju za Osobnosť roka: Emma Zapletalová na titulke prestížneho periodika
Atletika

Auto-moto

Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Doprava
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
Klasické testy
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Novinky
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Správy

Kariéra a motivácia

10 zručností, ktoré budú v roku 2026 rozhodovať o vašej kariére: Začnite ich rozvíjať už dnes!
10 zručností, ktoré budú v roku 2026 rozhodovať o vašej kariére: Začnite ich rozvíjať už dnes!
Pracovné prostredie
Ako zistiť, či máte nízky plat a čo s tým môžete urobiť
Ako zistiť, či máte nízky plat a čo s tým môžete urobiť
Mzda
Týchto 5 znamení zverokruhu čakajú v roku 2026 veľké kariérne zmeny: Ste medzi nimi aj vy?
Týchto 5 znamení zverokruhu čakajú v roku 2026 veľké kariérne zmeny: Ste medzi nimi aj vy?
Motivácia a inšpirácia
Fenomén quiet cutting môže ohroziť vašu kariéru: Ako zistíte, že sa to deje aj vám?
Fenomén quiet cutting môže ohroziť vašu kariéru: Ako zistíte, že sa to deje aj vám?
Pracovné prostredie

Technológie

POZOR! Populárny antivírus používaný na Slovensku mal kritickú chybu. Útočníkom stačia sekundy na ovládnutie celého PC, ak ho neaktualizuješ
POZOR! Populárny antivírus používaný na Slovensku mal kritickú chybu. Útočníkom stačia sekundy na ovládnutie celého PC, ak ho neaktualizuješ
Bezpečnosť
Rusko zablokovalo FaceTime, vláda tlačí obyvateľov, aby používali štátnu „bezpečnú“ appku MAX
Rusko zablokovalo FaceTime, vláda tlačí obyvateľov, aby používali štátnu „bezpečnú“ appku MAX
Správy
Spyware Predator je späť a silnejší než kedykoľvek predtým. Stačí otvoriť web a tvoj mobil je kompromitovaný
Spyware Predator je späť a silnejší než kedykoľvek predtým. Stačí otvoriť web a tvoj mobil je kompromitovaný
Bezpečnosť
Veľký únik informácií odhaľuje, ako Samsung zmení tvoj mobil. One UI 8.5 môže premeniť tvoje Galaxy na úplne iný telefón
Veľký únik informácií odhaľuje, ako Samsung zmení tvoj mobil. One UI 8.5 môže premeniť tvoje Galaxy na úplne iný telefón
Samsung

Bývanie

Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?

Pre kutilov

6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
Vykurovanie
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Údržba a opravy
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Náradie a stroje
Na dvore im pribudla originálna ručne robená brána. Otec ju vyrábal takmer dva mesiace
Na dvore im pribudla originálna ručne robená brána. Otec ju vyrábal takmer dva mesiace
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Romániky, ktoré sa stávajú našim zrkadlom: Prečo nás priťahujú muži, ktorí nás dráždia aj ničia?
Partnerské vzťahy
Romániky, ktoré sa stávajú našim zrkadlom: Prečo nás priťahujú muži, ktorí nás dráždia aj ničia?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Viktor Orbán
Zahraničné
Hrozivé slová Orbána: V najbližších dňoch sa rozhodne, či sa vojna rozšíri do Európy
Donald Trump
Zahraničné
Dusno pre zmrazené ruské aktíva: USA tlačia na európskych lídrov: Chcú, aby sa postavili proti plánu samotnej EÚ
AKTUÁLNE Čelná zrážka dvoch
Domáce
AKTUÁLNE Čelná zrážka dvoch áut na Gemeri, jedno skončilo v priekope: FOTO Cesta je úplne NEPREJAZDNÁ
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
Írsko rieši incident s dronmi počas pristávania lietadla so Zelenským

Ďalšie zo Zoznamu