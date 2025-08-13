SMRŤ exmanžela Kelly Clarkson: Nekrológ odhalil šokujúce tajomstvo!

LOS ANGELES - Začiatkom augusta sa na verejnosť dostala smutná správa - 48-ročný exmanžel hviezdnej speváčky Kelly Clarkson zomrel po viac než trojročnom boji s rakovinou. Najbližší v týchto dňoch zverejnili nekrológ... No a ten odhalil šokujúce tajomstvo!
Kelly Clarkson a Brandon Blackstock boli manželmi deväť rokov a majú spolu dve deti - River (11) a Remingtona (9). Rozviedli sa pred štyrmi rokmi, no keď sa Brandonov stav zhoršil, speváčka oznámila zrušenie augustových koncertov v Las Vegas. Len mesiac potom už verejnosť obletela smutná správa. „S veľkým zármutkom oznamujeme, že Brandon Blackstock nás opustil,“ uvádzalo sa v oficiálnom oznámení.
Aktuálne sa internetom už šíri oficiálny nekrológ. No a ten odhalil šokujúce tajomstvo. Brandom vraj pred svojou smrťou našiel "krásnu a milujúcu" partnerku v bývalej asistentke svojej exmanželky Kelly Clarkson. „Brandon spolu so svojou krásnou a milujúcou životnou a pracovnou partnerkou Brittney Marie Jones začali budúvať život, firmy a neúnavne pracovali na vytvorení Headwaters Livestock Auction a na tom, čo sa stane jeho odkazom - The Valley View Rodeo v Bozemane v štáte Montana,“ uvádza sa v spomienke, ktorá bola zverejnená v utorok.
Brittney Marie Jones pracovala ako asistentka prvej víťazky Americal Idol od roku 2016 do 2020, čo zhodou okolností bolo aj obdobie, kedy Clarkson podala žiados o rozvod.