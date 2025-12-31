V Rajke spôsobili ohňostroje silvestrovskú megahádku: POVOLENÁ pyrotechnika, VÁŠNE a hnev za klávesnicou!

RAJKA - V súčasnosti v krajských mestách každým rokom silnie trend osláv príchodu nového roka bez pyrotechniky a ohňostrojov. Nie všade je to však tak a v známej hraničnej obci pri Bratislave sa dokonca rozpútal konflikt.
Vášnivú diskusiu vzbudil príspevok stránky na sociálnej sieti Facebook Slováci v Rajke a v okolí. V ňom sa miestni dozvedeli, že na rozdiel od krajských miest bude používanie pyrotechniky vo vyhradenom čase povolené, z čoho rozhodne neboli všetci nadšení. Našli sa aj priaznivci takzvanej "starej školy", ktorí nespokojnosti "nepyrotechnikov" nevedia prísť na kĺb.
"Používanie pyrotechniky počas Silvestra je v Rajke povolené od 22:00 hodiny do 1. januára do 01:00 hodiny" píše sa v ozname.
Zápach a trasúce sa okná, sťažuje sa jeden z nich
"Bývam v Dúbravke a pri Vianočnej večeri keď si s rodinou prajem šťastie zdravie, lásku, tak bum tresk. Okná sa trasú spolu so psom, všetci v šoku. Okamžite zakázať a porušenie tvrdo trestať. Trpia zvieratá domáce aj divoké vtáky, starí, chorí ľudia, malé deti a veľmi veľa ľudí to nemusí. O dyme hluku a znečistení ovzdušia prírody ani nehovorím. Hlavne, že je to zákonom zakázané a väčšinou sopliaci si robia čo chcú," napísal nespokojný Ján.
"Raz za rok je Silvester, nebláznite. Nevydržíte 3 minúty? Bože ľudia, ľutujem vás ozaj," napísal Martin už s menším počtom lajkov na komentári. "Konečne rozumná reč a kľudne ma zožerte a mám dvoch havinkov a sme tu. Pred x-y rokmi Vám to nevadilo, ale ok milujte sa," pochvaľovala si situáciu podporovateľka ohňostrojov Natali.
Pyrotechnika a pokuty v hlavnom meste
V Bratislave medzitým platí celoročný zákaz pyrotechniky kategórie F2 a F3, výnimku tvoria len detská pyrotechnika F1, scénická pyrotechnika alebo ohňostroje odpaľované profesionálmi. Porušenie zákazu môže podľa výkladu mesta viesť k blokovej pokute do 33 eur alebo až do 500 eur v správnom konaní.
Úrad obce Rajka má pre obyvateľov výzvu k ohľaduplnosti a bezpečnému používaniu tejto zábavnej a drobnej pyrotechniky, no rovnako tak k ohňostrojom, ktoré sú väčšieho rangu. Úradu ide najmä o zdravie ľudí, zvierat aj majetku.