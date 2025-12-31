Veľký pozor na cestách! Tvoria sa snehové jazyky, na horách hrozí víchrica

BRATISLAVA - Aj v posledný deň roka si treba dávať pozor na silný vietor najmä v horských oblastiach, ako aj na snehové jazyky a záveje. Druhý stupeň výstrahy pred vetrom platí do 9.00 h na horách nad pásmom lesa v okresoch Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Vietor tam môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu, čo predstavuje mohutnú víchricu. Na hrebeňoch hôr platí v týchto okresoch výstraha prvého stupňa pred vetrom do 12.00 h. Hrozí tam víchrica, keďže v nárazoch môže mať vietor rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Prvý stupeň výstrahy pred vetrom na horách trvá do 10.00 h aj v okresoch Martin, Žilina, Dolný Kubín, Námestovo a v okresoch Tvrdošín a Kežmarok do 12.00 h. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Meteorológovia očakávajú silnejší vietor aj mimo horských oblastí, a to v okresoch Poprad a Kežmarok, kde platí výstraha prvého stupňa. Ojedinele môže vietor v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu.
Snehové jazyky a záveje môžu potrápiť až do večera celé územie Žilinského kraja, väčšinu Prešovského kraja a okresy Banská Bystrica, Brezno, Ilava, Považská Bystrica, Púchov a Spišská Nová Ves. Výstraha prvého stupňa pred snehovými jazykmi tam trvá do 18.00 h, na východe do 20.00 h.
Priechod Donovaly je pre kamiónovú dopravu uzavretý
Horský priechod (HP) Donovaly je aktuálne uzavretý pre nákladnú dopravu nad desať metrov. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia s tým, že v iných úsekoch ciest na území kraja momentálne neeviduje výraznejšie zhoršenú zjazdnosť ciest. Polícia zároveň upozornila, že cesty na území Banskobystrického kraja sú zasnežené a miestami klzké. Situácia na horských priechodoch sa môže priebežne meniť, preto odporúča motoristom sledovať aktuálne dopravné informácie.
Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) na sociálnej sieti informovala, že celú noc intenzívne snežilo. Na horských priechodoch fúka mimoriadne silný nárazový vietor, pre ktorý sa na cestách aj po prepluhovaní tvoria do pár minút hlboké snehové záveje. Motoristom odporúča zvážiť nevyhnutnosť cesty cez horské priechody Donovaly, Šturec a Čertovica. Rovnako polícia odporúča vodičom prispôsobiť rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky, dodržiavať bezpečný odstup a zvýšiť opatrnosť, najmä na mostoch, v stúpaniach a klesaniach.
Stav komunikácií BBRSC pravidelne zverejňuje aj na svojej internetovej stránke, kde nájdu vodiči aj aktuálne zábery z kamier na viacerých úsekoch ciest v rámci kraja. V prípade problémov na komunikáciách v správe BBRSC môžu vodiči kontaktovať nonstop call centrum na telefónom čísle 0940 600 060.
Najmä na severe husto sneží, pre dlhšie vozidlá uzavreli Donovaly i Príslop
Horský priechod Donovaly je uzavretý pre vozidlá dlhšie ako desať metrov a priechod Príslop pre vozidlá dlhšie než 12 metrov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Na silné sneženie upozorňuje na hornom Považí, v oblasti Martina a na Liptove, kde miestami obmedzuje viditeľnosť vodičov do 100 metrov, a tiež v lokalitách Horný Hričov, Dechtáre, Turany, Vrútky, Pastierske a Považský Chlmec. Snehové jazyky sa zase podľa SSC tvoria na ceste I/66 v sedle Besník.
Horské priechody sú prevažne zjazdné
Zľadovatený sneh je na cestách II. triedy v oblasti Partizánske a na horskom priechode Skýcov. Cestári tiež upozorňujú na padajúce skaly na priechode Donovaly od 28. po 29. kilometer a tiež na horskom priechode Šturec v úseku od 6. po 13. kilometer. Horské priechody sú podľa SSC prevažne zjazdné, povrch vozoviek je pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu. Na priechodoch Veľké Pole, Cukmantel, Javorník, Podspády a Huty je na vozovke čerstvý až utlačený sneh hrúbky štyroch až piatich centimetrov. Na priechode Skýcov je na vozovke miestami zľadovatený sneh.
Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné
Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý snehom. V horských oblastiach a na severe Slovenska sa na vozovkách nachádza vrstva kašovitého až utlačeného snehu. Na cestách horného Považia a na Liptove je na vozovke čerstvý sneh. Na ceste II/578 Medzi Skalkou a Kremnicou je vrstva utlačeného snehu hrúbky piatich až desiatich centimetrov. Miestami zľadovatený sneh je na ceste II/593 Krnča - Partizánske.
Vrstva čerstvého až kašovitého snehu sa nachádza na D1 v oblasti Martin, Turany a na Liptove v oblasti Liptovského Mikuláša, Liptovského Hrádku a Hybe. Kašovitý až utlačený sneh do troch centimetrov je na vozovke D3 v oblasti Kysúc a tiež na R3 v oblasti Horná Štubňa, na Orave a na R4 pri Svidníku, kde je hrúbka kašovitého snehu do jedného centimetra.