Silvester na STVR sa nakrúcal 12 hodín: Keď sa to Kali dozvedel, tak… chcel som si prestreliť koleno

BRATISLAVA – Slovenská televízia sa tento rok rozhodla privítať Silvester vo veľkom štýle! Premiérový zábavný program Silvester s Kandráčovcami sa nakrúcal dlhých dvanásť hodín, a to v zime a vetre. Najťažšie to znášal raper Kali, ktorý priznal, že mu chvíľami nebolo všetko jedno.
Silvestrovská noc bude na Jednotke patriť slovenskej zábave a hudbe. Diváci sa môžu tešiť na vystúpenia Ondreja Kandráča so skupinou Kandráčovci a hviezdnych hostí – Dary Rolins, Tomáša Bezdedu či rapera Kaliho. A to priamo z lode na brehu Dunaja s jedinečným výhľadom. Nakrúcanie však pre Kaliho vôbec nebolo jednoduché. „Keď mám byť úprimný, keď som sa dozvedel, že to budem natáčať dvanásť hodín, tak som si povedal, žeby som si chcel radšej prestreliť koleno,“ priznal hudobník bez okolkov.
Napriek nepriaznivému počasiu si však zachoval optimizmus: „Ale zase na druhej strane je to pre ľudí, a ak to má ľudí na Silvestra zabaviť a mám byť súčasťou v ich domovoch, tak som si povedal, prečo nie. Zišla sa tu perfektná zostava, takže je to fajn,“ pochvaľoval si. Ani zima a nepríjemný vietor ho neodradili. „Nejako to nevnímam, keďže som už hlavou v posteli. Som rád, že môžem byť súčasťou, to je asi to podstatné,“ dodal.
Dvanásťhodinové nakrúcanie nebolo všetko, čo bol Kali ochotný podstúpiť. „Keby mi toto niekto povedal pred dvoma rokmi, tak mu poviem, že si zo mňa robí srandu…,“ priznal hudobník, ktorý bol zjavne sám prekvapený z toho, načo všetko sa nechal nahovoriť.
