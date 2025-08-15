KRUTÁ správa pre slávneho miliardára: 2 mesiace po svadbe storočia... SMRŤ milovanej osoby!

NEW YORK - Slávny miliardár Jeff Bezos prežíva obrovský smútok. Zomrela mu milovaná mama...
Slávny miliardár Jeff Bezos prežíva smutné chvíle – jeho matka, Jacklyn Bezos, zomrela vo veku 78 rokov. Smutnú správu potvrdila vo štvrtok Nadácia rodiny Bezosovcov, ktorá zverejnila jej fotografiu a dojímavú spomienku. Podľa vyjadrenia zomrela pokojne vo svojom dome v Miami. Hoci presná príčina smrti nebola uvedená, nadácia pripomenula, že v roku 2020 jej diagnostikovali demenciu s Lewyho telieskami.
Organizácia zároveň poďakovala lekárom a opatrovateľom, ktorí sa o ňu starali, a ocenila jej manžela Mikea, že pri nej stál počas celej choroby. Jeff Bezos na Instagrame zverejnil osobnú poctu svojej matke. „Pustila sa do úlohy milovať ma s odhodlaním, priviedla k nám môjho úžasného otca o pár rokov neskôr a potom pridala na svoj zoznam ľudí, ktorých chcela milovať, chrániť," napísal.
Dodal, že po dlhom boji s chorobou zomrela obklopená ľuďmi, ktorí ju milovali – vrátane jej detí, vnúčat a Jeffovho otca. Jacklyn porodila Jeffa ako 17-ročná. Mala ho so svojím prvým manželom Tedom Jorgensenom, no ich manželstvo sa skončilo, keď bol Jeff ešte malý chlapec. Neskôr sa vydala za Miguela „Mikea“ Bezosa, s ktorým v roku 1995 investovali takmer 250-tisíc dolárov do Jeffovho nového projektu – Amazonu.