Známa herečka na prechádzke s dcérou: Och, to čo má na sebe?!

LOS ANGELES - Neodhadla veľkosť! Hollywoodska herečka Teri Hatcher (61) sa pred pár rokmi stiahla skôr do úzadia a na červenom koberci sa objavuje už len občas. Bulvárnym fotografom je však veľmi dobre známa. Ich pozornosti neušla ani pred pár dňami, keď sa vybrala na prechádzku so svojou dcérou.
Teri Hatcher sa preslávila účinkovaním vo viacerých úspešných počinoch. Zahrala si napríklad vo filme Tango a Cash, bondovke Zajtrajšok nikdy nezomiera, či v seriáloch Superman, Dva a pol chlapa alebo Zúfalé manželky. Za výkon v poslednom spomínanom dokonca dostala sošku Zlatý glóbus.
Herečka sa v rozhovoroch netajila tým, že zvládnuť slávu a záujem verejnosti nebolo pre ňu jednoduché. Nedá dopustiť na terapie a zdôrazňuje dôležitosť duševného zdravia a zdravého životného štýlu.
Tomu ostala verná aj počas uplynulých sviatkov. Spolu s dcérou Emerson (28) sa nedávno vybrali na prechádzku. Obe stavili na prirodzenosť a pohodlné oblečenie. Pohľad na slávnu herečku však mnohých prekvapí. Na sebe totiž mala teplákovú súpravu, ktorá mala výrazne väčšiu veľkosť. Povedzme si úprimne, veď tá Teri nemá čo skrývať!