Čistky v SND! Pauhofová sa vzdala svojho miesta dobrovoľne: Obetovala sa pre túto herečku?!

BRATISLAVA – Obetovala sa! Prepúšťanie v Slovenskom národnom divadle otriaslo kultúrnou scénou a medzi menami, ktoré zo súboru odišli, figuruje aj Táňa Pauhofová (41). Jedna z najvýraznejších slovenských herečiek ale nebola vyhodená. Svoje miesto ponúkla dobrovoľne. A dnes už je čoraz jasnejšie, pre koho to urobila.
V SND ide o rušenie takmer desiatich percent pracovných miest a z Činohry muselo odísť päť hercov. Zatiaľ čo pri viacerých menách zaznieva hnev a kritika, Pauhofová prišla s vysvetlením, ktoré mnohých dojalo aj zaskočilo. Herečka prelomila mlčanie dlhým a otvoreným vyhlásením, v ktorom opisuje napätú situáciu v divadle aj zákulisné rozhodovanie. „Áno, náš súbor muselo kvôli konsolidácii opustiť 5 členov. Rôznych 5 mien zo súboru, nielen tie naše by boli pre súbor stratou. Preto si osobne nemyslím, že hlavný problém je kto konkrétne, ale či je toto vôbec prínosné a správne pre prevádzku divadla,“ uviedla Pauhofová.
Podľa jej slov nejde len o peniaze, ale najmä o atmosféru, pocit istoty a bezpečia, ktoré sa v súbore narušili. Situácia je podľa nej napätá a niektorým kolegom výrazne zhoršila osobnú aj existenčnú situáciu. Pauhofová priznala, že viacerí herci ponúkli svoje miesta, aby sa zabránilo kolapsu hracieho plánu a ochránili sa mladší kolegovia. „Nakoniec došlo ku konsenzu s vedením SND iba pri mojom mene. Ja sama som ponúkla svoje miesto, aby nemusela odísť u nás mimoriadne vyťažená mladá kolegyňa,“ vysvetlila.