Pozrite, ako vychádzajú sviatky v roku 2026: Len pár predĺžených víkendov! Ako vyťažiť z voľných dní maximum?

BRATISLAVA - Ak si radi plánujete výlet, wellness pobyt alebo dovolenku dopredu, tento článok je pre vás. Poradíme vám, ako v roku 2026 ušetriť dovolenku - kvôli dňom pracovného pokoja nás čaká len pár predĺžených víkendy vrátane Veľkej noci, kedy nás tradične čakajú štyri dni voľna za sebou.
Nový rok vychádza na štvrtok. Ak si vezmete dva dni dovolenky - na piatok (2. 1.) a pondelok (5. 1.) - získate vrátene sviatku Troch kráľov až 6 dní voľna za sebou. Ideálny čas na lyžovačku alebo iné rodinné či partnerské výlety.
Veľká noc nás aj v roku 2026 čaká v apríli. Veľkonočné sviatky budú od 3. apríla (Veľký piatok) do 6. apríla (Veľkonočný pondelok). Ide o ideálny čas na wellnes pobyty či využiť poslednú možnosť na lyžovačku. V máji by nás pred konsolidáciou čakali hneď dva predĺžené víkendy, za sebou, no po zrušení dňa pracovného pokoja v Deň víťazstva nad fašizmom (8. máj) nás čaká iba jeden. Sviatok práce (1. máj) totiž pripadá na piatok.
Sviatok sv. Cyrila a Metoda (5. júl), Výročie SNP (29. august) aj prvý november padajú na víkend. Za štedrovečerný stôl (24. december) zasadneme vo štvrtok, Prvý sviatok vianočný vychádza na piatok a Druhý sviatok vianočný na sobotu. Toto obdobie budeme 4 dni doma bez toho, aby sme si museli brať dovolenku.