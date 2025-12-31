Ťažký rok Burešovej: Operácie, smrť manžela a sviatky v nemocnici!

PRAHA - Legendárna hlasateľka Saskia Burešová prežila rok, ktorý by nikomu nepriala! Po zdravotných ťažkostiach a bolestivej strate manžela skončila počas vianočných sviatkov v nemocnici.
Televízna legenda Saskia Burešová (79) zažila obdobie, ktoré označuje slovami: „Takýto rok by som nepriala ani najväčšiemu nepriateľovi.“ Po operáciách, liečbe chrbtice a bolestivej strate manžela, režiséra Petra Obdržálka (†84), s ktorým pripravovala televízne Kalendárium, ju počas Vianoc skolil zápal pľúc. Burešová tak musela byť hospitalizovaná. „Všetci sa čudovali, kde som zmizla, ale ja som ležala v karlovarskej nemocnici a dúfala, že tie antibiotiká zaberú,“ hovorí so smútkom v hlase.
Rok 2025 tak pre legendu televízie končí rovnako nešťastne, ako sa začal. „Najprv liečenie s bolestivým chrbtom, potom operácia kolena – vtedy som si hovorila, kedy to už skončí? A nakoniec prišla tá najväčšia rana, keď odišiel môj muž,“ zhodnotila s ťažkým srdcom Burešová pre český denník Aha! Prvýkrát priznala, že manželov odchod prišiel úplne nečakane. Obaja sa tešili na dovolenku do kúpeľov. Namiesto procedúr a prechádzok po kolonáde však musela riešiť pohreb svojho drahého manžela a najlepšieho kamaráta v jednej osobe.Nakoniec išla do kúpeľov so synom, no o oddychu sa nedá hovoriť.
„Uvoľnil sa, že pôjde so mnou na sviatky do Karlových Varov a že mi chvíľka pokoja a iné prostredie urobí dobre. Aj manžel sa tam veľmi tešil, tak som mu chcela splniť želanie,“ zveruje sa. Lenže dopadlo to inak. Pokojné sviatky vystriedal boj s vysokými horúčkami medzi nemocničnými stenami vo Varoch.„Do kúpeľov som sa tešila, ale tri dni po príchode ma odviezli do nemocnice. Zachránili ma tam – a ja im za to som nesmierne vďačná,“ hovorí s úľavou. Lieky síce zaberali rýchlo, ale legendárna hlasateľka priznáva: „Tie duševné rany sa hoja omnoho dlhšie...“
