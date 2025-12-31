Pred silvestrovským večerom si skontrolujte chladničky! V obľúbenej slovenskej lahôdke objavili nebezpečnú listeriu

BRATISLAVA - Slovenské úrady varujú spotrebiteľov pred konzumáciou bryndze od známeho výrobcu z Červeného Kameňa. Kontroly potvrdili prítomnosť nebezpečnej baktérie Listeria monocytogenes. Výrobky sa dostali na pulty obchodov doma aj v zahraničí, ľudia by si preto mali skontrolovať, či ich nemajú v chladničkách.
Štátna veterinárna a potravinová správa informovala o zisteniach Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Púchov, ktorá vykonala kontrolu u spoločnosti PPP AGROFARMA, spol. s r. o., v obci Červený Kameň. Vzorky boli odobraté v rámci vlastnej kontroly samotným prevádzkovateľom.
Problém sa týka výrobku Bryndza AGROFARMA, Červený Kameň s dátumom spotreby 31. 12. 2025 a šaržou L171225. Vo všetkých piatich analyzovaných vzorkách bola potvrdená prítomnosť baktérie Listeria monocytogenes, ktorá môže predstavovať vážne zdravotné riziko najmä pre tehotné ženy, seniorov a osoby s oslabenou imunitou.
Tisíce kilogramov výrobkov aj v zahraničí
Celková výroba dotknutých mliečnych výrobkov dosiahla 17 031 kilogramov. Tovar bol distribuovaný nielen na území Slovenskej republiky, ale aj do Českej republiky a Maďarska. Prevádzkovateľ po zistení okamžite prijal nápravné opatrenia, informoval odberateľov a vydal zákaz predaja dotknutých výrobkov. Zároveň splnil aj opatrenia uložené príslušnou RVPS.
Úrady spotrebiteľom odporúčajú, aby si skontrolovali chladničky a ak majú uvedenú bryndzu doma, nekonzumovali ju. Výrobky s uvedenými šaržami a dátumami spotreby vráťte do predajne, kde ste ich zakúpili.