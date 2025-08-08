Obrovský žiaľ hviezdnej speváčky: ZOMREL jej exmanžel... Po boji s RAKOVINOU!

LOS ANGELES - Brandon Blackstock, bývalý manžel speváčky Kelly Clarkson, zomrel vo veku 48 rokov po viac než trojročnom boji s rakovinou. Smutnú správu potvrdil rodinný zástupca len krátko po tom, čo Clarkson oznámila zrušenie augustových koncertov v Las Vegas.
Zomrel bývalý manžel speváčky Kelly Clarkson, informuje Daily Mail. Brandon Blackstock odišiel z tohto sveta vo veku 48 rokov po viac než trojročnom boji s rakovinou. Talentový manažér zanechal po sebe štyri deti a vnuka. S Clarkson boli manželia deväť rokov a spolu mali dve deti – River (10) a Remingtona (8). Správu o jeho úmrtí potvrdil rodinný zástupca v oficiálnom vyhlásení: „S veľkým zármutkom oznamujeme, že Brandon Blackstock nás opustil," píše sa v úvode.
„Brandon statočne bojoval s rakovinou viac než tri roky. Zomrel v pokoji, obklopený rodinou. Ďakujeme za vaše myšlienky a modlitby a prosíme o rešpektovanie súkromia rodiny v tomto náročnom období," píše sa ďalej. Oficiálne vyjadrenie prišlo len krátko po tom, čo Kelly Clarkson zverejnila, že musí zrušiť zvyšok augustových koncertov svojej rezidencie v Las Vegas práve kvôli zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu svojho bývalého manžela.
„Bohužiaľ musím odložiť zvyšné augustové koncerty Studio Session v Las Vegas,“ napísala speváčka na sociálnej sieti X. „Normálne si súkromie chránim, ale posledný rok bol otec mojich detí chorý a v tejto chvíli musím byť naplno prítomná pre svoje deti. Úprimne sa ospravedlňujem všetkým, ktorí si zakúpili lístky, a veľmi si vážim vašu trpezlivosť, láskavosť a pochopenie," dodala.