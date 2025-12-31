Každý je iný! Pre niektorých ľudí je posledný deň v roku veľmi ťažký

BRATISLAVA - Občianske združenie IPčko je so svojou psychologickou pomocou k dispozícii aj počas Silvestra. IPčko pripomína, že Silvester je pre mnohých symbolom osláv, radosti a nových začiatkov, no pre niektorých môže byť posledný deň v roku veľmi ťažký, keďže sa cítia osamelo, prázdno a smutno.
„V IPčku sme tu aj cez Silvester pre všetkých, ktorým je ťažko, ktorí potrebujú vypočuť, pochopiť a nájsť niekoho, kto s nimi zostane v tom, čo prežívajú,“ uviedlo občianske združenie na sociálnej sieti. „Naše kapacity sú síce obmedzené, ale počas sviatkov máme linky posilnené o psychológov a psychologičky, aby sme boli nablízku čo najviac ľuďom,“ informovalo IPčko. Na poradňu sa môžu ľudia obrátiť cez web ipcko.sk, cez email poradna@ipcko.sk alebo na telefónnom čísle 0800 500 333. Pomoc je anonymná a bezplatná.