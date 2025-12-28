Ukrajinci a Rusi už nemajú na výber: Dočasné prímerie a alarmujúci stav, v Záporoží hrozí druhá Fukušima!

ZÁPOROŽIE - Situácia v Záporožskej jadrovej elektrárni, ktorú okupujú ruské jednotky, zostáva mimoriadne vážna. Obe strany konfliktu sa preto dohodli na obmedzenom lokálnom prímerí v jej okolí. Dôvodom sú opakované výpadky elektriny, ktoré by v krajnom prípade mohli viesť až k úniku radiácie.
O aktuálnej situácii informuje agentúra Reuters. Lokálne prímerie pri elektrárni zorganizovala Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). Cieľom je umožniť opravy poškodených vedení a stabilizovať dodávky externého napájania, ktoré sú pre bezpečnú prevádzku areálu kľúčové.
Prebiehajúce boje totiž opakovane spôsobujú výpadky externých zdrojov elektrickej energie. Tie sú pritom nevyhnutné najmä na chladenie jadrového paliva. Opravy poškodených vedení majú trvať niekoľko dní, no riziko zatiaľ úplne nezmizlo.
Druhá Fukušima?
Hoci je elektráreň momentálne mimo prevádzky, stále potrebuje stabilný prísun energie. Podľa odborníkov by v opačnom prípade mohol nastať scenár podobný havárii vo Fukušime po zemetrasení v roku 2011.
"Inak by mohli uniknúť rádioaktívne látky podobne, ako sa to stalo pred časom v japonskej Fukušime. Jadrové palivo je už dlho mimo prevádzky a napriek tomu stále generuje teplo. Aj keď ho je po dlhšej odstávke menej, keby sme to nechali bez zásahu, časom by sa palivo roztavilo. K úniku rádioaktívnych látok by však došlo len lokálne," povedal pre český portál Novinky.cz odborník na jadrové reaktory Ondřej Novák z ČVUT.
Podľa neho by však následky neboli katastrofické v celosvetovom meradle, no aj tak by išlo o mimoriadne vážny problém.
Následky kontaminácie by boli enormné, varuje odborník
"V Záporoží ide o rovnaký typ elektrárne, aký je v Česku v Temelíne. K úniku by preto došlo maximálne v rámci uzavretého kontajmentu alebo do reaktorovej nádoby. Reaktor by už nikdy nebolo možné spustiť a náklady na dekontamináciu by boli enormné," dodal Novák.
Medzinárodné inštitúcie preto apelujú na dodržiavanie prímeria v okolí elektrárne, keďže akékoľvek ďalšie poškodenie infraštruktúry by mohlo mať vážne následky pre celý región.