Fanúšikovia VYTOČENÍ do vývrtky: Hviezdna speváčka ZRUŠILA vystúpenie na POSLEDNÚ chvíľu!

Kelly Clarkson (Zdroj: SITA)

Speváčka Kelly Clarkson šokovala svojich fanúšikov, keď len 90 minút pred plánovaným vystúpením v piatok večer oznámila odklad otváracieho víkendu svojej rezidencie v Las Vegas. Zrušenie koncertu prišlo veľmi nečakane a mnohých priaznivcov to nepríjemne zaskočilo. Na sociálnych sieťach sa okamžite objavili reakcie nahnevaných fanúšikov. „Úprimne verím, že umelci by mali preplatiť náklady fanúšikom, ktorí cestujú za ich koncertmi a potom ich na poslednú chvíľu zrušia,“ napísal jeden z nich.

Dodal však, že speváčku priamo neobviňuje: „Neobviňujem ju za zrušenie, som si istý, že to bolo nevyhnutné. Ale mali by existovať nejaké dôsledky. Niečo pre ľudí, ktorí minuli tisíce, aby tam mohli byť. Mala by existovať nejaká forma poistenia.” Ďalší fanúšik poukázal na nevhodné načasovanie oznámenia. „Škoda, že si to neoznámila skôr než 15 minút pred otvorením dverí. Dúfam, že sa čoskoro uzdravíš," vyjadril sa. Clarkson situáciu objasnila prostredníctvom Instagramu.

„Ja a môj tím sme pracovali 24/7 na vytvorení najintímnejšieho a najvýnimočnejšieho zážitku pre mojich neuveriteľných fanúšikov,” uviedla. Priznala, že intenzívne skúšky si vyžiadali svoju daň. „Prípravy a skúšky si vybrali daň na mojom hlase. Chcem, aby tieto vystúpenia boli dokonalé a musím sa chrániť pred vážnym poškodením, takže si beriem tento a budúci víkend na oddych, aby sme vám mohli doručiť to, čo si zaslúžite," priznala.

Fanúšikom sa zároveň ospravedlnila a poďakovala im za podporu. „Som vám nesmierne vďačná, že ma vždy podporujete, a som zničená z toho, že musím odložiť dnešný aj zajtrajší otvárací večer v Caesars," vyjadrila sa. Zároveň ich uistila, že predstavenie bude stáť za to. „Už sa neviem dočkať, keď sa na budúci víkend vrátim a ukážem vám, na čom sme pracovali," dodala.

Len niekoľko hodín pred oznámením o zrušení zdieľala speváčka na sociálnych sieťach fotografie zo skúšky – pózovala na pódiu v čiapke, čiernej krátkej mikine a legínach. Napriek počiatočnému sklamaniu sa objavili aj hlasy podpory. „Keď naozaj spievaš naživo, zaslúžiš si túto výnimku. Oddýchni si, tvoje úžasné ‘nástroje’ si to zaslúžia,“ napísal jeden z fanúšikov. Ďalší dodal: „Keď zrušila Adele, aj tak sme si to užili. Máš môj rešpekt, že sa o seba staráš.“