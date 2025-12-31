Nový objav vedcov: Pod povrchom Zeme sa skrýva OBROVSKÉ more vody! Môže byť väčšie než všetky moria dokopy

USA - Vedci prišli s objavom, ktorý mení pohľad na našu planétu. Hlboko pod zemskou kôrou sa nachádza masívna zásoba vody viazaná v horninách, ktorej objem môže prevyšovať všetky oceány na povrchu Zeme dokopy.
Pod zemskou kôrou sa nachádza obrovský „oceán“ vody, ktorý môže obsahovať viac vody než všetky oceány na povrchu planéty dokopy. Vedci hovoria o jednom z najzásadnejších objavov posledných rokov.
Zdá sa, že prelomové vedecké správy prichádzajú v poslednom čase takmer každý druhý deň. Najskôr vedci upozornili na desivú čiernu dieru namierenú smerom k Zemi, následne objavili obrovskú „dieru“ na Slnku a dokonca aj kontinent, ktorý bol považovaný za stratený vyše 375 rokov. Teraz sa však pozornosť sústreďuje hlboko pod zemský povrch, informuje portál indy100.com.
Masívna zásoba vody ukrytá v hornine
Vedci totiž zistili, že približne 640 kilometrov pod povrchom Zeme sa nachádza masívna zásoba vody ukrytá v hornine známej ako ringwoodit. Ide o minerál, ktorý dokáže viazať vodu spôsobom, aký nemá obdobu.
Už skôr bolo známe, že voda sa v horninách zemského plášťa nachádza v špecifickom stave – nie ako kvapalina, plyn ani pevná látka, ale v akomsi štvrtom skupenstve, viazaná priamo v kryštálovej štruktúre minerálov. Kľúčové zistenia priniesla vedecká štúdia Dehydration melting at the top of the lower mantle, publikovaná v roku 2014. „Ringwoodit funguje ako špongia. Nasáva vodu a udržiava ju vďaka svojej výnimočnej kryštálovej štruktúre, ktorá dokáže priťahovať vodík a zachytávať vodu,“ vysvetlil geofyzik Steve Jacobsen, ktorý bol súčasťou výskumného tímu.
Čísla sú ohromujúce
Podľa neho dokáže tento minerál udržať obrovské množstvo vody aj v extrémnych podmienkach hlbokého zemského plášťa. „Myslím si, že konečne vidíme dôkaz existencie globálneho vodného cyklu celej Zeme. Práve ten by mohol vysvetľovať, prečo je na povrchu našej obývateľnej planéty toľko tekutej vody,“ dodal Jacobsen. Vedci podľa jeho slov po tejto „stratenej“ vode pátrali celé desaťročia. K objavu dospeli analýzou zemetrasení. Seizmometre zaznamenali špecifické rázové vlny, ktoré naznačili, že voda je viazaná priamo v hornine ringwoodit hlboko pod povrchom.
A čísla sú ohromujúce. Ak by ringwoodit obsahoval len jedno percento vody, znamenalo by to, že pod zemským povrchom sa nachádza až trojnásobok vody v porovnaní so všetkými oceánmi na povrchu Zeme. Tento objav však nie je jediným, ktorým vedci v poslednom období prekvapili. Nedávno sa im napríklad podarilo objaviť úplne nový ekosystém po tom, čo pomocou podvodného robota preskúmali vulkanickú kôru oceánskeho dna. Aj to potvrdzuje, že príroda si stále ukrýva množstvo tajomstiev, ktoré čakajú na svoje odhalenie.