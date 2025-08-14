Hviezdneho speváka zradilo zdravie: Na poslednú chvíľu ZRUŠIL koncert... Skončil v nemocnici

LITVA - Slávneho speváka zradilo zdravie. Na poslednú chvíľu zrušil koncert v Litve a fanúšikom sa ozval z nemocnice.
Britský spevák Rag’n’Bone Man, vlastným menom Rory Graham, prekvapil fanúšikov snímkou z lôžka. Hudobník sa nachádza v nemocnici v Litve a ocitol sa tam po tom, čo bol nútený na poslednú chvíľu zrušiť koncert v meste Kaunas. Interpret mal v utorok večer vystúpiť pred litovským publikom, no kvôli náhlemu zhoršeniu zdravotného stavu musel program odvolať.
O deň neskôr sa ozval svojim fanúšikom: „Byť zaseknutý v nemocnici v Litve nebolo na mojom zozname vecí, ktoré chceš stihnúť pred smrťou! Pozerá niekto niečo dobré? Mám kopec času. Ospravedlňujem sa každému, kto mal lístky na moje koncerty. Verte mi, radšej by som bol na pódiu!“ Spevák nešpecifikoval, aké zdravotné problémy ho postihli, no ubezpečil priaznivcov, že by dal prednosť koncertu pred nemocničným lôžkom. Krátko po zrušení koncertu jeho tím zverejnil oficiálne oznámenie.
„Je nám veľmi ľúto, že vám musíme oznámiť, že dnešný koncert v Kaunase je zrušený, pretože Rag’n’Bone Man bohužiaľ ochorel. Momentálne podstupuje liečbu a prajeme mu rýchle uzdravenie. Vieme, že mnohí z vás sa na koncert tešili a možno ste cestovali alebo si robili špeciálne plány. Veľmi si vážime vaše pochopenie v tejto situácii. Rory bude veľmi sklamaný, že musí tento koncert zrušiť, a bude sa snažiť čo najskôr naplánovať nové vystúpenie v Litve," znelo vyjadrenie tímu. Rag’n’Bone Man je momentálne uprostred turné, počas ktorého má navštíviť aj ďalšie mestá. Žiaľ, aj iné vystúpenia musí kvôli nečakaných zdravotným problémom zrušiť.
„Rag’n’Bone Man stále nemôže vystupovať naživo kvôli zdravotným problémom. Pod lekárskym dohľadom bude, žiaľ, musieť zrušiť svoje vystúpenie na Bittersweet Festivale zajtra. Rudimental láskavo prijali ponuku nahradiť vystúpenie Rag’n’Bone Mana DJ setom, za čo sme im veľmi vďační. Ďakujeme vám za pochopenie a dúfame, že bude môcť prísť do Poľska," napísal na sociálnu sieť tím speváka.
