NOVÝ ROK víta celý svet: Posledné napínavé sekundy, ohňostroje a minúta ticha v Sydney!

SYDNEY/TOKIO/PEKING - Aj keď na Slovensku si na prvé sekundy roka 2026 budeme musieť ešte niekoľko hodín počkať, vo svetových metropolách od východu sa už vo veľkom tešia a príznačné ohňostroje a svetelné šou nechýbajú ani na záver roka 2025. Nový rok je teda tu a prví obyvatelia zemegule ho už patrične oslavujú.
NAŽIVO Svet víta nový rok:
- svet víta nový rok 2026,
- vo viacerých svetových metropolách sa očakáva veľká pyrotechnická šou,
- prvé sekundy nového roka medzi prvými zaznamenáva vianočný ostrov Kiritimati a ostrovný štát Samoa, nasledovať budú ďalšie veľké svetové metropoly.
ONLINE
1130 Obyvatelia atolu Kiritimati sa v stredu o 11.00 SEČ stali prvými ľuďmi na svete, ktorí privítali nový rok 2026. TASR o tom informuje podľa správ denníka The Guardian a stanice BBC.
Štát Kiribati v Tichom oceáne sa nachádza južne od Havaja a severovýchodne od Austrálie. Skladá sa z 33 atolov - kruhovitých koralových útesov - a zaberá viac než 3,5 milióna štvorcových kilometrov Tichého oceánu.
V roku 1994 sa celé Kiribati začlenilo na západ od medzinárodnej dátumovej hranice, aby mali všetky jeho atoly rovnaký dátum, hoci jednotné časové pásmo nemajú.
Kiribati získalo nezávislosť od Británie v roku 1979. Je domovom najväčšej morskej rezervácie v južnom Tichomorí. Mnohé jeho atoly sú obývané, no väčšina z nich je veľmi nízko položená a ohrozená stúpajúcou hladinou mora v dôsledku globálneho otepľovania.
Súostrovie má približne 116.000 obyvateľov. Napriek tomu, že sa nachádza takmer priamo južne od Havaja, Kiribati oslavuje Nový rok o celý deň skôr.
11:00 Nový rok privítali na vianočnom ostrove Kiritimati. S ním spolu aj tichomorské ostrovné štáty ako Samoa. Práve tí dnes ako prvé na svete privítali príchod nového roka 2026. S postupom času sa k novoročným oslavám pripoja ďalšie svetové metropoly.
Ohňostroj víta nový rok 2026 na Kiribati
Úrady okrem iného očakávajú aj to, že na nábreží prístavu v austrálskom Sydney príde vyše desaťtisíc ľudí, kde budú budú sledovať svetoznámy silvestrovský ohňostroj. Kľúčový je aj čas hodinu pred Silvestrom, kedy sa bude pred polnočným ohňostrojom venovať minúta ticha obetiam nedávneho útoku. Na stĺpy mosta Sydney Harbour Bridge na počesť obetí útoku premietnu symbol menory – židovského sedemramenného svietnika.
Po nedávnom tragickom útoku v oblasti Bondi Beach bol zrušený plánovaný hudobný festival a viaceré ohňostroje sa neuskutočnia z pietnych dôvodov. Najväčšia pyrotechnická šou nad sydneyským prístavom sa síce konať bude, no za mimoriadne prísnych bezpečnostných opatrení.
Indonézia a Hongkong
Oslavy Nového roka ruší aj Indonézia, tentoraz v reakcii na ničivé záplavy na Sumatre. Prírodná katastrofa si vyžiadala viac než tisíc obetí, čo viedlo úrady k rozhodnutiu zrušiť verejné podujatia. Diváci sa tento rok nedočkajú ani tradičnej novoročnej šou v Hongkongu. Miestne úrady síce dôvod oficiálne nešpecifikovali, no médiá ho spájajú s nedávnym požiarom, pri ktorom zahynulo viac ako 160 ľudí.
Obmedzenia v Paríži a Tokiu
K obmedzeniam sa pridali aj európske a ázijské metropoly. Paríž zrušil tradičný novoročný koncert na Champs-Élysées pre obavy z možných nepokojov, zatiaľ čo Tokio sa rozhodlo neuskutočniť každoročný odpočet v štvrti Šibuja, kde by sa podľa úradov zhromaždili príliš veľké davy ľudí.
SAE naopak vo veľkom štýle
Na opačnom konci spektra stoja Spojené arabské emiráty, ktoré sa pripravujú na prekonanie ďalšieho svetového rekordu. Organizátori ohlásili ohňostrojovú šou v trvaní neuveriteľných 62 minút a zároveň aj najväčšie dronové predstavenie na svete.