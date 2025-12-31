Izraelská tajná služba Mosad vyjadrila podporu protestujúcim v Iráne

TEL AVIV - Izraelská tajná služba Mosad vyzvala Iráncov na pokračovanie v protestoch, ktoré sa konajú v Teheráne a ďalších miestach, pričom uviedla, že ich podporuje „priamo na mieste“. Informuje správa agentúry AFP.
„Choďte spoločne do ulíc. Nastal čas. Sme s vami,“ napísal Mosad na sieti X v perzštine. „Nielen z diaľky či slovami. Sme s vami aj na mieste,“ dodal. V nedeľu sa v Teheráne začali protesty maloobchodníkov proti ekonomickej situácii v islamskej republike. K protestujúcim maloobchodníkom sa v utorok pridali aj študenti. AFP objasňuje, že iránsky rial v nedávnom období výrazne klesol voči americkému doláru a iným svetovým menám, čo zvýšilo ceny dovážaného tovaru a poškodilo maloobchodných predajcov.
Mosad adresoval výzvu Iráncom pár dní po tom, čo izraelský premiér Benjamin Netanjahu rokoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Šéf Bieleho domu upozornil, že USA „veľmi rýchlo opäť zaútočia na Irán“ v prípade, že krajina obnoví svoj jadrový program. Izrael a Irán v júni viedli 12-dňovú vojnu, do ktorej sa úderom na iránske jadrové zariadenia zapojili aj USA.
Irán neuznáva Izraelský štát
Irán, ktorý neuznáva Izraelský štát, ho dlhodobo obviňuje zo sabotážnych operácií proti iránskym jadrovým zariadeniam a z vrážd vedcov. Okrem toho podporuje militantné skupiny na Blízkom východe vrátane libanonského Hizballáhu a palestínskeho Hamasu, pričom Izrael počas uplynulých dvoch rokov viedol vojny proti obom týmto hnutiam.