Merz a jeho novoročný prejav: Vyzval Európu na presadzovanie mieru a prosperity

BERLÍN - Európa musí dôraznejšie presadzovať svoje záujmy, aby si v roku 2026 zabezpečila mier a prosperitu napriek výzvam, ktoré pre ňu predstavuje ruská agresia, globálny protekcionizmus a meniace sa väzby so Spojenými štátmi. Uviedol to nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz vo svojom novoročnom prejave, ktorý mal podľa zvyku šéfov nemeckej vlády už na Silvestra. Informuje správa agentúry Reuters.
„Čoraz jasnejšie vidíme, že ruská agresia bola súčasťou plánu namiereného proti celej Európe,“ vyhlásil spolkový kancelár. Konštatoval, že Nemecko je denne vystavené sabotážam, špionáži a kybernetickým útokom. Merz tvrdí, že vojna na Ukrajine predstavuje priamu hrozbu pre slobodu a bezpečnosť európskeho kontinentu. Od nástupu do úradu v máji tohto roku Merz spolu s európskymi partnermi podporuje Ukrajinu, ktorú pred už takmer štyrmi rokmi napadli ruské vojská.
Za ďalšiu výzvu Merz považuje protekcionizmus v globálnej ekonomike. Závislosť Európy od dovozu surovín sa podľa neho čoraz viac využíva ako politický nástroj proti nej. Nemecko sa v súčasnosti usiluje znížiť závislosť od Číny, pričom sa tiež vyrovnáva s napätím vo svetovom obchode vrátane obchodnej politiky prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa. Krajina podľa analytikov trpí v uplynulých rokoch aj nedostatkom reforiem a investícií, píše Reuters.
Merz sa vyjadril aj k partnerstvu s USA
Merz sa vyjadril aj k partnerstvu s USA, ktoré sa podľa neho mení. „Pre nás Európanov to znamená, že sami musíme oveľa dôraznejšie brániť a presadzovať svoje záujmy,“ povedal. Európa sa však podľa neho musí riadiť istotou, nie strachom, a musí zobrať veci do vlastných rúk. „Toto môže byť rozhodujúci rok pre našu krajinu a pre Európu. Môže to byť rok, v ktorom sa Nemecko a Európa s novou silou opäť spoja na ďalšie desaťročia mieru, slobody a prosperity,“ dodal.