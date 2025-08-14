Známy herec otvoril 13. komnatu: ZNÁSILNILI ho dvaja muži!

SYDNEY - Známy austrálsky herec otvoril svoju 13. komnatu. Odhalil temné tajomstvo z mladosti. Znásilnili ho dvaja muži...
Austrálsky herec Mat Stevenson prehovoril o traume, ktorú si nesie už od mladosti. V rozhovore pre The Sydney Morning Herald prezradil, že keď mal 18 rokov, stal sa obeťou znásilnenia. V tom čase sa zúčastnil obchodnej prezentácie o práci realitného makléra. Po podujatí mu jeho budúci mentor ponúkol nápoj, po ktorom sa okamžite začal cítiť dezorientovane.
„Z ničoho nič sa objavil ďalší chlap. Bol som paralyzovaný, pritom som bol silný mladý chalan, športovec, ale nemohol som sa pohnúť,“ opísal Stevenson. Podľa jeho slov ho obaja muži znásilnili, pričom počas toho stratil vedomie. Keď sa na druhý deň prebral, stále sa nachádzal v tej istej miestnosti, ale už bol sám. „Dosť ma bolelo telo a meškal som do práce. Povedal som otcovi: Myslím, že ma práve znásilnili, a on to ignoroval,“ dodal herec.
Paradoxne, len deň po tejto traumatickej udalosti mu zazvonil telefón s ponukou na účinkovanie v seriáli. Skutočnú slávu mu však priniesla až rola Adama Camerona v Domov v zálive, kde v 90. rokoch účinkoval päť rokov a objavil sa v 500 epizódach. V roku 2019 odhalil, že herectvo opustil pre lásku.
„Po odchode zo seriálu Domov v zálive som tri roky cestoval a po návrate, keď som mal 27, som stretol ženu, ktorú som miloval, a chceli sme rodinu. S tým prichádza aj zodpovednosť, takže som si našiel stabilnú prácu – tú vládnu pozíciu, na ktorej pracujem dodnes,“ uviedol pre The Daily Telegraph. Od roku 2001 sa Stevenson venuje vyšetrovaním krádeží identity pre vládu. S manželkou má dve dospelé dcéry a herectvu sa venuje len príležitostne. Jeho posledným projektom bol film A Small Punch In a Little Town z roku 2021.